北醫附醫遠洋遠距醫療服務平台 助船員線上看診

台北醫學大學附設醫院與翱騰國際科技有限公司今天簽署「全球海事遠距醫療平台合作備忘錄」，結合醫療團隊與通訊技術，共同打造遠洋遠距醫療服務平台，未來不同國籍船員皆可獲得同語系醫師即時看診。北醫附醫院長施俊銘表示，近年遠距醫療發展迅速，此次遠洋遠距醫療服務平台建置，可確保遠洋船員的安全與健康。

施俊明指出，近三年因疫情影響，遠距醫療受到重視，民眾接受度相對提高，透過遠洋遠距醫療服務平台的建置，克服距離和時間的限制，提供遠洋船員即時且準確的醫療支援。北醫附醫副院長張詩鑫則表示，透過海事遠距醫療，醫師和病人間只有一步的距離，醫療專業團隊隨船建置，讓航行於海上的船員獲得最佳醫療諮詢。

遠洋船員在工作環境可能面臨的健康狀況如暈船、疲勞、心理健康壓力和傳染病風險等。翱騰國際科技董事長陳新表示，遠距醫療平台讓來自不同國家的船員，隨時隨地透過平台與自己國家的醫生進行高資安和高隱私保護的遠程就診，獲得迅速的醫療支援，減少船員在航行期間的健康風險。

陳新說明，該平台包含通訊相關的基礎功能服務，例如視訊、語音、簡訊、檔案和流媒體傳輸，並具備人員管理功能。同時，平台額外提供監控系統、診斷系統、醫療資訊、掛號和配藥平台等，以一站式服務滿足實際醫療操作中的不同應用場景需求。