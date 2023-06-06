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鼻竇炎、鼻炎分不清楚 當心拖成慢性難治癒

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
左起為鼻科醫學會秘書長戴志展、理事長葉德輝、國標舞教練王先生及其舞伴。記者邱宜君／攝影
左起為鼻科醫學會秘書長戴志展、理事長葉德輝、國標舞教練王先生及其舞伴。記者邱宜君／攝影

鼻科醫學會今召開記者會表示，台灣有超過300萬人罹患慢性鼻竇炎，其中大約15%屬於難治型，有合併鼻息肉的問題，即便開刀仍容易復發，嚴重鼻塞、嗅覺喪失、睡眠障礙令人不勝其擾。鼻科醫學會理事長葉德輝表示，鼻竇炎要及早治療，拖過3個月變成慢性，保守治療就容易遇到瓶頸。秘書長戴志展提醒，如果鼻涕有顏色、持續超過兩周，是鼻竇炎的機率就非常高。

戴志展表示，鼻塞、流鼻涕到底是感冒、鼻過敏，還是鼻竇炎，這是很多人的困擾，有時候連醫師都無法很精準區別。如果是感冒的特徵是不會拖太久，因為是病毒感染，大部分上呼吸道感染會在兩周內自我限制而痊癒，若超過兩周還沒好，可能要重新思考，應不是感冒，是鼻炎或鼻竇炎，鼻涕多為透明或水樣，沒有顏色。

為何鼻竇炎會變得很難治療？戴志展表示，正常的鼻腔裡面只有空氣，可以輔助鼻腔粘膜發揮過濾空氣、調節空氣溫度和濕度的功能，也能在人講話或唱歌時發揮共鳴的效果。鼻竇炎是因為鼻竇腔裡面有細菌感染，鼻涕會比較濃而且有顏色。如果早期沒做正確診斷、即時治療，慢性化之後，就會變得很難治療。

葉德輝表示，台灣大約有4到6成的鼻竇炎病人是「第二型發炎合併鼻息肉」，傳統治療會先用鼻噴類固醇、口服類固醇，若都達不到目標，就會建議做內視鏡鼻竇手術，切除息肉、將鼻竇恢復清潔，效果也不錯，健保也有給付，85%病人術後就能正常，但還是有15%病人屬於難治型，術後還是會復發。

30多歲的國標舞教練王先生手術後治療慢性鼻竇炎，術後終於重獲嗅覺，免於濃痰、濃鼻涕、只能用嘴巴呼吸之苦，能重新聞到廁所的臭味都覺得幸福。可惜這幸福只持續了一年，鼻塞和嗅覺喪失的問題再現，王先生這次選擇自費生物製劑，經過四個月的治療，去年9月停藥後狀況穩定，到今年6月仍沒有復發。

葉德輝表示，過去觀念認為鼻子息肉一定要切除處理，但其實息肉組織類型多樣化，有些透過用藥，也會消失。生物製劑是針對第二型發炎反應的治療，在國外應用三到五年來，累積實證看到嗅覺改善6成，鼻塞改善5成，口服類固醇和再手術比例減少7成，鼻息肉體積縮小4成，台灣也在前年底通過適應正、引進臨床。

葉德輝表示，國外第二型發炎合併鼻息肉的鼻竇炎病人高達8成，因此不能將國外成效套用於台灣人，還要繼續累積本土治療成效資料，才能爭取納入健保給付，造福更多難治的病人。目前只能全自費之下，一針約兩萬元，初期兩周打一次，之後一個月打一次，一次療程通常要4個月。

鼻科醫學會理事長葉德輝指出，上鼻甲和中鼻甲之間的鼻道是息肉常見的地方。記者邱宜君／攝影
鼻科醫學會理事長葉德輝指出，上鼻甲和中鼻甲之間的鼻道是息肉常見的地方。記者邱宜君／攝影
國標舞教練王先生(左)曾經深受嚴重鼻塞之苦。記者邱宜君／攝影
國標舞教練王先生(左)曾經深受嚴重鼻塞之苦。記者邱宜君／攝影

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