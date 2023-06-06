多元計程車松機接客夭折 400輛車怒包圍交部：大官無能小官殘

松山機場原研擬今年4月1日起試辦多元化計程車接機，但該計畫卻突然喊卡，多元計程車業者質疑交通部次長圖利財團，今下午號召400多輛多元化繼承車及小黃包圍交通部、繞行行政院，要求交通部長王國材徹查清楚並下架交部次長，否則將申請路權「紮營」交通部持續抗議30天。

松山機場現行規定除排班計程車外，小客車租賃業者需有人預約才能進入，目前多元化計程車不能空車進松機接客，業者認為消費者透過APP叫車已成趨勢，但機場接機還停留在30年前法規限制，因此提出試辦計畫，在不影響機場交通及排班計程車的情況下於4個指定點位接送，試辦時間為期半年，並於年底提報成果資料。

不滿松山機場多元化計程車接機試辦計畫夭折，台灣數位平台預約接送從業人員產業工會、北市計程車駕駛員職業工會今號召400多輛小黃及多元化計程車包圍交通部抗議，怒吼「大官無能小官殘、車隊利益身旁放、政策不輕是常態、哪管司機死何方」，隨後慢速繞行至行政院並提送陳情書。

台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾表示，這是多元化計程車及小黃司機首次一起在交通部抗爭，上周松山機場召開協調會，會中某租賃工會理事長宣稱他與交通部次長吃飯，針對4月開放多元化計程車接客「要審慎喔」，談話影片被直播上網，而該飯局後，試辦計畫就糟交通部次長批示暫緩實施。

李威爾怒吼，2萬2500個司機及全台消費者就因一場飯局而喪失權益，該飯局有交通部路政司代表、民航局代表、交通部次長及松山機場主任，平時司機根本無法見到上述官員，更別說一起吃飯，但只要有錢、有權，再大的官都能見到，而松機多元化計程車接機試辦計畫，就因1個人、1場飯局就被擋下來。

李威爾表示，工會今天提出3大訴求，第一，要求恢復松機多元化計程車接機試辦計畫；第二，要求針對小黃、多元化計程車網約車專法召開公聽會，訂製屬於網約車的規範，這樣從業人員才有法可依循；第三，要求交通部與數位發展部進行跨部門合作，徹底解決白牌車違規問題，

李威爾也對王國材喊話，要求王國材1周內徹查本案，調查是哪個次長因一場飯局而暫緩試辦計畫，讓全台2萬2500個司機及全台消費者權益受損，並要求該次長下台，「王國材摸著良心，到底有為計程車司機做了什麼」，否則下周工會將拿出100萬連續申請30天交通部前路權，搭帳篷在交通部抗議1個月。

近300台多元計程車及一般計程車包圍交通部，抗議松機接機計畫喊卡。記者曾原信／攝影