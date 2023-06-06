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消基會質疑進口美國豬肉哪裡去了？ 農委會來解惑

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
美國豬的可食用部位進口，大多以大腸頭和蹄筋為大宗。圖為示意圖，並非進口產品。圖／本報資烙照片
美國豬的可食用部位進口，大多以大腸頭和蹄筋為大宗。圖為示意圖，並非進口產品。圖／本報資烙照片

消基會質疑，根據衛福部食品藥物管理署豬肉儀表板顯示，今年1月至5月29日，自美國進口的豬肉計1204.06噸，豬其他可食部位（如豬腳、大腸頭、嘴邊肉、豬頭皮、豬腸衣等）計1511.47噸，市面上找到使用法國進口豬肉的相關商品，而美國進口的豬肉相關商品到底去了哪裡？

農委會畜牧處副處長江文全表示，美國進口的豬肉製品中，豬肉的比例比較少，大多都是其他可食部位，比如，大腸頭或者豬蹄筋，以這兩大類為主，這些商品進口後，就整批進入調製加工市場，進入加工餐飲通路；最後呈現在市面上的，就是消費者在小吃麵攤上的切盤滷菜，這些標示上原本就沒有特別要求，包裝也並不相對完整；若是超市賣場賣的進口肉品就會標示美國豬肉。

從我國開放進口美國萊克多巴胺豬肉後，美豬的進口量降低，江文全表示，進口肉品來源國或者進口的品項，最終還是回到國際貿易原則，若其產品的品質規格價格，符合我國市場的需要，我國的貿易商、進口業者才會去進口；目前看來，美國豬肉的市場性並不理想，也就是說，交易市場並不熱絡，我國進口豬肉的大宗，還是以西班牙伊比利豬為大宗，西班牙進口豬肉第一、第二為加拿大，第三是丹麥，消費者對於美國豬肉的印象，連結萊豬，也會造成市場採購的消長，即使其他國家的豬肉價格相對美國豬肉稍貴，但在台灣仍有市場。

豬肉 消基會

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