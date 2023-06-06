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嚴防高溫熱急症風險增 醫師：傳導、蒸發加速散熱

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
天氣晴朗炎熱，未來一周都是類似的天氣。本報資料照片
天氣晴朗炎熱，未來一周都是類似的天氣。本報資料照片

「芒種」節氣也預告著夏日炎熱到來，中央氣象局預測顯示，今天午後西半部及其他山區會有短暫雷陣雨，而西半部高溫預測可達33、34度，東半部則在31、32度左右，而南高屏地區及花蓮縱谷有36度高溫發生的機率，需注意防曬，多補充水分以防中暑。台北醫學大學急診醫學部醫師高偉峰表示，通常從3月開始中暑、熱急症就會開始增加，到5月後隨著當日濕度增加，發生熱急症風險更高。

高偉峰表示，攸關熱急症相關指標包括熱指數、體感溫度，熱指數包括溫度及濕度，若濕度大時會影響熱度，例如氣溫36度下濕度100%，相當於氣溫63度；體感溫度除了溫度、濕度及風速，若風大會比較涼爽，但風小就容易中暑。若要預防熱急症發生，多會透過輻射、傳導、對流、蒸發等機轉增加散熱。

高偉峰表示，以輻射來說，例如氣溫25度，人體37度，在靜止狀態下，約5至6成人體會透過輻射，將人體的熱傳導空氣中，但若氣溫超過35度以上，輻射效果就變得不好，若氣溫高達37度，會變成外界溫度輻射至人體內。傳導則是透過接觸，像是桌子溫度25度、人體溫37度，此時則可將熱傳導桌子，而夏天時民眾喜歡摸涼水，因為水的傳導效果更佳。

高偉峰指出，對流也會增加散熱，像是通風、水流；人體平時多靠流汗蒸發，是相當有效的散熱方式，舉例像是1克水要從0至100度，需100卡熱量，但若1克水要蒸發汽化，則需要540卡熱量，可帶走大幅熱量，但若濕度很大時，蒸發效果便不好。

部分藥物也會抑制蒸發、排汗，像是鼻塞、流鼻水常用的抗組織胺，還有拉肚子、腹瀉常使用的抗膽鹼藥物。高偉峰提醒，近期仍有不少民眾感染新冠肺炎、腸病毒等病症，使用這些藥物的民眾，應避免劇烈運動、早上10點至下午14點在大太陽底下活動，近期許多午後雷陣雨，下雨前濕度很高，會讓人感覺特別悶熱，也要注意多補充水分，減少熱急症發生。

高偉峰表示，常見熱傷害包括熱痙攣、熱衰竭和中暑等，中暑屬於最嚴重，體溫飆40度且會意識不清、行為異常，建議民眾在出現熱衰竭症狀時，就應有所警覺，包括頭痛、頭暈、噁心、想吐、全身虛弱等，尤其老年人、幼童及在炎熱天氣劇烈運動、在外工作者包括農夫、心血管疾病等，都是高風險族群。

中暑 輻射 熱衰竭

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