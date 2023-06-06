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空汙惡化人體成空氣清淨機？母、姊接連罹癌 她不抽菸也得肺癌

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院放射腫瘤科醫師嚴儆恒提醒家族有肺癌病史，可接受低劑量肺部電腦斷層掃瞄及早篩檢。圖／南投醫院提供
南投醫院放射腫瘤科醫師嚴儆恒提醒家族有肺癌病史，可接受低劑量肺部電腦斷層掃瞄及早篩檢。圖／南投醫院提供

近年來空氣汙染惡化，國人自嘲為人體空氣清淨機，肺癌發生率也持續上升，南投一名50歲不抽菸的林姓家庭主婦，因為母親跟姐姐陸續罹患肺癌，她主動至南投醫院篩檢肺癌，經低劑量肺部電腦斷層掃瞄，竟真的發現兩顆0.7跟0.9公分毛玻璃狀結節，確診肺腺癌第一期。

南投醫院放射腫瘤科醫師嚴儆恒說，癌症每年在台灣奪去5萬多人的性命，肺癌是所有癌症死因之首。不過隨著醫療技術和防治措施的改善，肺癌死亡率已經下降。早期發現和早期治療，特別是標靶用藥與免疫療法，讓肺癌存活率顯著的提高。

嚴儆恒說，預防控制肺癌的關鍵是健康生活方式，如戒菸、避免二手菸、改善空氣汙染及定期健康檢查，早期篩檢和治療也可以提高肺癌的生存率。過去胸部X光篩檢肺癌，診斷敏感度遠遠不足，近年低劑量電腦斷層(LDCT)讓許多肺癌能夠早期發現。

南投醫院院長洪弘昌說，台灣對肺癌家族史及重度吸菸者提供肺癌低劑量電腦斷層(LDCT)篩檢的國家。符合下列任一肺癌高風險族群，可到南投醫院預約檢查：1.具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌者；2.重度吸菸史：50至74歲吸菸史，達30包一年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者。

嚴儆恒表示，早期肺癌不適合接受手術的患者，可以用放射線治療取代手術，讓肺癌患者不至於非開刀不可。是否以放射線治療取代手術需要醫療團隊討論，以確保肺癌患者接受最好的治療方式。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

南投醫院提供低劑量肺部電腦斷層掃瞄，比胸部X光檢查更能精準篩檢肺癌。圖／南投醫院提供
南投醫院提供低劑量肺部電腦斷層掃瞄，比胸部X光檢查更能精準篩檢肺癌。圖／南投醫院提供

肺癌 空氣汙染 抽菸

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