糖尿病年花健保402億！近半數同時患腎臟病

一名70多歲的張姓伯伯，50多歲時確診糖尿病、高血壓，長年透過飲食與藥物控制血糖及血壓，但退休後因獨居煮食不便，血糖控制不佳，近來更因為新冠肺炎疫情，未定期就診追蹤病況，導致血糖快速失控，直到兒女探望發現腳步浮腫，走路喘息症狀加劇，才至醫院就診，經醫師診斷糖尿病合併嚴重腎臟病變，未來恐洗腎度日，張伯伯後續被送進安養院，長期醫療、看護費用也加劇兒女的負擔。

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧表示，根據第2型糖尿病年鑑統計資料，2000至2014年間糖尿病合併慢性腎臟病疾病的人數，明顯增加4倍；第2型糖尿病併心衰竭人數增加1.9倍。根據台灣腎病年報指出，45.4%新發透析患者主診斷為糖尿病、51.2%透析患者合併有糖尿病

，平均每2位透析患者，就有1位合併糖尿病。此外，雖糖尿病粗死亡率下降16.8%，總住院率降低21%，但75歲以上患者數增加，多數第2型糖尿病患者更高達4成以罹病10年以上，尤其台灣即將進入超高齡社會，平均壽命延長，應及早守護糖友心腎，減少不健康的失能年數。

中華民國糖尿病學會常務理事蔡世澤表示，糖尿病是國人普遍的慢性疾病，古語說「上醫治未病，中醫治欲病，下醫治已病」，「已病」隨著醫學進步逐漸有藥物可使用，「欲病」在快要引發嚴重併發症時，透過藥物或生活習慣有機會改變，而要保持「未病」最困難。台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯表示，透析末期腎病會讓國家、社會帶來龐大負擔，末期腎病原發原因為糖尿病，若能控制則可解決一半問題。

國健署長吳昭軍表示，世界衛生組織（WHO）強調，希望各國注意致病風險因子防範，包括吸菸、酗酒、不健康飲食與不運動等。國健署希望強化慢性病管理，也希望透過成人預防保健計畫，及早發現疾病及早治療。去年國健署、健保署合作代謝症候群管理，從疾病前端做預防性治療，藉由醫病共同決策、改變生活習慣，逆轉疾病發生。

健保署111年度健保支出統計，急性腎衰竭及慢性腎臟疾病高達587億，糖尿病緊追在後達402億。健保署長石崇良表示，糖尿病因為共病特別多，像是一年內新發生透析病人，有48%都有糖尿病，若超過65歲以上，則超過一半都有糖尿病，這也是造成國人腎臟衰竭的因素，此外心血管疾病也是糖尿病共病，因此糖尿病照護需跨專科才能照顧得好。

石崇良表示，健保署過去啟動糖尿病共照計畫，透過照護團隊指導病人，除了藥物治療以外，從飲食、營養控制、運動等生活習慣，建立健康行為，以及調節壓力、睡眠，共照計畫也讓病人參與，相較於沒參與共照計畫的人病人，疾病控制、住院率皆有明顯落差。

近年觀察糖尿病患者死亡率下降，但75歲以上高齡糖尿病人數增加21%，40歲以下年輕族群發病率亦逐年提升至7.6%，顯見桃尿病已有高齡化、年輕化趨勢。中華民國糖尿病學會秘書長楊宜瑱表示，糖尿病發生併發症與罹病年有關，若控制不佳則會更快發生。以70歲老年人來說，罹患糖尿病，距離若活到80歲，僅和糖尿病共處10年，只要控制的不要太差，發生併發症機率就會減少。

楊宜瑱指出，但若是30歲年輕人罹患糖尿病，若能活到平均餘命75歲，會有將近50年時間跟糖尿病共處，併發症、共病發生機率增加，必須優化血糖控制，但年輕人常因工作、生活型態無法配合，較難做好血糖控制。她表示，老年人控制糖尿病以安全、維持生活品質為目標，年輕人則需要積極控制。

楊宜瑱表示，糖尿病發生的風險因子，包括家族史、體重過重與肥胖，共病則有高血壓、高血脂、代謝症候群等，若民眾空腹血糖異常、葡萄糖耐受不良、少運動或患有心血管疾病等，則屬於高風險族群，建議民眾維持健康生活型態，做好體重管理，遠離糖尿病。

中華民國糖尿病學會今年進一步升級糖腎共照目標，今啟動「GOAL 50+超越50計畫」，公布最新的控糖典範計畫目標，預計於未來5年間強化糖尿病患者心腎共病篩檢率、全國共病照護率，並持續推廣國際治療指引，提高以下五項目標超越50%，包括一、糖尿病與共病識能。二、ABC達標率：糖化血色素、血壓、膽固醇三大指標控制達標。三、尿液白蛋白與尿液肌酸酐比值（UACR）檢測率。四、指引用藥遵囑率。五、糖尿病及初期慢性腎臟病照護計畫涵蓋率。