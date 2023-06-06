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腸病毒疫情仍在高原期 流感升幅趨緩

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人羅一鈞。記者鄒尚謙／攝影
疾管署發言人羅一鈞。記者鄒尚謙／攝影

疾管署發言人羅一鈞今天指出，腸病毒疫情正處於高點，預估高峰將過，預計要再觀察兩周看是否會有反轉跡象，但暑假前家長仍需注意；流感新增18例重症以及4例死亡仍持續升溫，升幅有趨緩跡象。

依據疾管署監測資料顯示，上周國內腸病毒門急診就診計13065人次，與前一周持平，近期上升幅度趨緩，惟仍處於高原期，且整體趨勢高於2017年以來同期，仍須警戒；另腸病毒感染併發重症病例維持累計3例，上周無新增。

實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、腸病毒D68等多種型別腸病毒亦於社區活動，請家長提高警覺及注意腸病毒重症前兆病徵，尤其5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐(無故驚嚇或全身肌肉突然收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往大醫院治療。

疾管署說，上周新增18例流感併發重症，年齡介於30多歲至90多歲，為16例男性、2例女性，發病日介於5月10日至6月3日，其中13例具慢性病史，17例未接種本季流感疫苗；另新增4例死亡，為未滿10歲至60多歲，2例女性2例男性，發病日介於4月26日至5月27日，其中3例有慢性病史，皆未接種本季流感疫苗。

疾管署統計，上周門急診類流感就診人次達79205人次，較前一 周上升3.5%，整體趨勢高於2020至2022年同期；近期社區流行A型流感病毒，H1N1與H3N2共同流行。本流感季自去年10月1日起截至今年6月5日流感併發重症病例累計237例，年齡層以65歲以上長者為多、占47%，88%未接種本季流感疫苗，79%具慢性病史，其中死亡37例，81%未接種本季流感疫苗，92%具慢性病史。

流感疫苗 腸病毒 慢性病

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