新冠併發症成長17% 羅一鈞：輕症數推估已達高峰

疾管署發言人羅一鈞今天指出，新冠併發症上周新增244例，與前一周相比成長17％，但由於中重症為落後指標，估計仍會延續；再加上機構陽性率與上周持平，推估輕症數量已經達到高峰，仍需持續監測各項指標變化。

自3月20下新冠輕症不通報新制實施後，近7日每日平均新增244例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前7日(5/24-5/30)之每日平均新增208例上升17%；5月起本土併發症累計6612例，未打滿3劑疫苗有3267例(約49%)，其中又以未曾接種任何一劑疫苗者約70%為多(2290例)。

上周平均每日新增28例死亡，較前一周之每日死亡平均數20例上升；新增死亡個案中，94%具慢性病史、58%未打滿3劑疫苗、94%為60歲以上，現全國疫情整體處於高點，但住宿式機構住民陽性率上 周持平，輕症可能已達高峰，須持續監測各項指標變化。

疾管署指出，近四周監測總計，本土檢出病毒株XBB占65%，已為主流株，其次為BA.2.75占32%，須密切觀察。WHO表示XBB、BQ.1及BA.2.75等變異株具較佳傳播力及適應力，BA.5次世代疫苗對變異株仍具保護力，全球XBB及其衍生變異株占比約84.3%，以XBB.1.5為多(34.0%)，另XBB.1.9.1(16.9%)、XBB.1.16(16.3%)、XBB.2.3(6.3%)、XBB(5.5%)及XBB.1.9.2(5.3%)占比上升，但現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

疾管署進一步說明，因應國內近期COVID-19疫情上升，併發症中65歲以上長者占76%，且併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，為降低長者感染COVID-19後發生重症和死亡風險，請長者儘速踴躍前往接種COVID-19疫苗以及早獲得保護力。

此外，提醒家長，兒童如出現抽搐，意識不佳或持續昏睡，呼吸困難或有胸凹現象，唇色發白或發紫，血氧飽和度低於94%，肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗，體溫大於41度，肌躍型抽搐，步態不穩請立即就醫，以即時治療，獲得妥善照護。