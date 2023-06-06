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班班吃石斑未來是否續推？漁業署長：目前沒有新的規畫

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
班班吃石斑未來是否繼續？漁業署表示，目前整個供應體系建立，那如果後續有需要，需要的話，當然還會再考慮，但是以目前來講，並沒有新的規劃。本報資料照片
班班吃石斑未來是否繼續？漁業署表示，目前整個供應體系建立，那如果後續有需要，需要的話，當然還會再考慮，但是以目前來講，並沒有新的規劃。本報資料照片

中國大陸對台下石斑魚禁令，為了搶救石斑魚，政府出資由教育部與農委會執行「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，在5月31日全數執行完畢，最後總預算經費抓6億，全台國中小學，吃滿4次石斑魚，農委會認為成效良好，至於未來是否繼續推，農委會漁業署長張致盛表示，目前沒有新的規畫。

原先去年中宣布的「班班吃石斑」政策，從去年9月開始到年底，學校午餐每月都可吃一次石斑魚；但因加工量能不足、沒有足夠規格魚導致「班班吃石斑」實施一個月就跳票，後來改口要變成班班班好食材」，後又變成學期結束前可以吃2次，過程一波三折，亂成一團，最後到今年5月31日才執行完畢。

張致盛表示，這一次3600多所學校，195萬師生一共吃了4次石斑魚，工作非常順利，謝謝所有參與的人，其實過程是相當的繁複、從前端的養殖，一直到後端輸送到學校，烹調成食物，過程非常繁複。

至於未來是否繼續？他表示，目前整個供應體系建立，後續有需要還會再考慮，以目前來講，並沒有新的規畫。把國產的優質水產品進入校園，這個方向是不會改變，但是供應方式不一定像班班吃石斑一次整體供應，可能像各種不同魚種，不同縣市，分類分群，其實更符合實際需要。

至於石斑魚禁令是否解除，張致盛說，目前沒有接到對岸有新的消息，石斑魚的價格非常平穩，每公斤約250元左右，過去石斑魚主要輸銷中國大陸，外銷占8成，現在以國內的市場為主，內銷約7成，市場銷售型態已轉換，這段時間，國人越來越認識石斑魚，供應型態也轉變，過去是餐宴，現在是學校供應魚片，供應魚塊、魚柳，消費者接受度高。

石斑魚禁令一年後，整體管理是否有改革？張致盛說，將1800多養殖場做魚體等整體檢測，針對高風險持續檢驗，從源頭管理部分做起，有萬銷到香港的，都會留下魚體樣本，希望把檢驗做完整，提升整體安全性。

台北市餐盒公會理事長高嘉鴻表示，執行班班吃石斑政策，過程非常艱辛，因為食材來了，並不是會自己變成菜，各種烹調方式都需要經過大家努力力挺，以前這是高單價的魚，過去學校午餐吃不到。

新北市餐盒公會理事長魏勝哲表示，班班吃石斑出發點是好的，但應該更學習日韓精神，台灣會因為擔心學生吃到魚刺，但挑魚刺也是教育的一部分，日韓從小都有提供有刺魚，學生從小就知道怎麼吃，去認識這些魚，台灣太過保護，反倒覺得這阻礙產業發展，包括可能未來有些魚不會去吃，因為根本不知道怎麼吃，這個東西是應該透過宣導練習；他小時候就有吃白帶魚，現在就會吃，但現在小朋友看到白帶魚，卻不知道怎麼吃了。

農委會推學校午餐吃水產品。記者陳正興／攝影
農委會推學校午餐吃水產品。記者陳正興／攝影
農委會漁業署長張致盛。記者陳正興／攝影
農委會漁業署長張致盛。記者陳正興／攝影
班班吃石斑未來是否繼續？漁業署表示，目前整個供應體系建立，那如果後續有需要，需要的話，當然還會再考慮，但是以目前來講，並沒有新的規劃。本報資料照片
班班吃石斑未來是否繼續？漁業署表示，目前整個供應體系建立，那如果後續有需要，需要的話，當然還會再考慮，但是以目前來講，並沒有新的規劃。本報資料照片

班班吃石斑 農委會

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