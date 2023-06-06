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各國粽交流 印尼粽有承認錯誤、反省的意思

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
小港醫院今日舉辦「世界本一家 粽心一起來」活動展現族群共榮。記者王勇超／攝影
小港醫院今日舉辦「世界本一家 粽心一起來」活動展現族群共榮。記者王勇超／攝影

端午節即將到來，小港醫院今日邀請社區長輩、娜麓灣原住民耆老、新住民姐妹、富邦人壽志工及高餐附中學生等100多人，舉辦「世界本一家 粽心一起來」活動，共享台灣粽、原住民粽（吉拿富）、印尼粽、越南粽等各地傳統粽子，並且並將手做香包化為祝福，轉贈給安寧病患。

小港醫院志工楊肆郎介紹台灣粽，分享有關南部粽、北部粽的特色；小港醫院巫秀珊副主任說，原住民粽（吉拿富）是以小米為主食材的原住民傳統美食，內餡也各自精采，但通常只在年祭、族人結婚或豐收慶典時才有機會吃到、為彼此送上祝福，極富文化意義。

來自印尼的陳雪娥表示，在印尼的粽子分為兩種，一種是印尼華僑吃的粽子，不用糯米，改用比較好消化的粳米。一種是傳統開齋節分送給他人的Ketupat（音類似「克圖帕」），有承認錯誤的意思，因此吃的時候有反省一年裡的過失再從頭開始的意思。

越南在農曆過年（正月初一）時保留吃粽子的習俗，有方形和圓柱形的粽子，另外因尺寸比較大，通常會切細後才食用。

小港醫院咀嚼吞嚥機能重建中心提醒，粽子難消化易脹氣，若家人有吞嚥困難問題，建議在進食時保持坐姿，避免匆忙進食，進食肉粽技巧可加入湯汁或醬料，以增加其濕潤度和滑嫩感，切成較小的塊狀食物更容易進入口腔，並更容易咀嚼和吞嚥。

小港醫院院長郭昭宏表示，小港醫院以守護社區居民健康為宗旨，近年來更致力於推動企業永續經營，環境保護、社會責任、公司治理概念，希望能重視不同族群的多元性與差異，同時藉此機會強化本院志工與新住民、青年學子、企業、原住民等不同性質族群間的認識與接觸，以達到提高社會關懷參與社區共榮、共好的目標。

小港醫院今天邀請社區長輩、娜麓灣原住民耆老、新住民姐妹、富邦人壽志工及高餐附中學生等100多人，一起體驗個國家鄉粽。記者王勇超／攝影
小港醫院今天邀請社區長輩、娜麓灣原住民耆老、新住民姐妹、富邦人壽志工及高餐附中學生等100多人，一起體驗個國家鄉粽。記者王勇超／攝影

粽子 原住民

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