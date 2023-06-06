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台鐵區間車於大林站外撞擊小鐵件 14列車延誤183分鐘

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
台鐵局上午有班區間車在大林站傳出撞上異物意外。記者李宗祐／翻攝
台鐵局上午有班區間車在大林站傳出撞上異物意外。記者李宗祐／翻攝

台鐵3138次區間車上午在嘉義縣大林站傳有外物入侵，造成列車延誤；台鐵表示，區間車撞擊施工單位遺留現場的小鐵件，幸好未造成人員傷亡，台鐵將檢討究責、改善。總計14列車，延誤183分鐘，旅客1810人受到影響。

台鐵局上午發出訊息，「因大林車站發生外物入侵導致3138次區間車撞擊，部分列車將有延遲…」經了解，今天上午9點40分許，區間車疑撞上鐵軌上的異物，列車阻尼器、排障器有受損，沒有人員傷亡。

台鐵局回應，上午9時44分許第3138次區間車於大林站西副正線上行出發號誌機附近撞及小鐵件，現場即改以東正線單線雙向行車，3138次旅客約180人改搭後續2174次區間車（相差23分鐘）。

經現場蒐證調查後，3138次車於11時33分退回大林站內，恢復雙線行車，影響總計14列車，延誤183分鐘，旅客1810人，造成列車延誤本局深致歉枕，本件由運安處查處，初步認定為工務單位施工後未落實完工檢查，致現場遺留小鐵件，台鐵局將檢討究責，並深切進行改善。

台鐵

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