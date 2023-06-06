恭喜林O玉!花990獨得500萬元現金 北市歡樂抽得主出爐

台北市加碼普發六千元現金，推出「2023 Let's購台北消費歡樂抽」活動，今天活動最高潮，在北市府地下一樓抽出最大獎、個人獨得500萬現金，是由一位林O玉幸運獨得，消費990元就抽中500萬現金，超幸運，不過北市府兩度致電對方都未接，市府表示，會後續聯繫這位幸運得主，不會影響中獎資格。

至於第二大獎、價值超過200萬元的Lexus油電車NX350h幸運得主是林X蓁小姐，北市產發局副局長吳欣佩開心致電恭喜這位林小姐，結果對方超級淡定，僅回答自己在吃飯，還稱收訊不是很好，聽不清楚....。

但當被告知抽中價值200萬元的油電車時，林小姐僅回答「嗯嗯、謝謝」，讓主持人忍不住說「你有點冷靜...」，進一步被問是否在大葉高島屋消費990元中獎？台北人？林小姐僅回「有，那我現在要說什麼？」讓一旁的市府官員只好回「我們後續會通知你...」。

北市產發局表示，這名幸運抽中500萬現金的幸運得主，是消費990元透過雲端發票獨得500萬元現金；至於抽中價值兩百萬元油電車的幸運得主林小姐，則是在大葉高島雲消費1275元，也是透過雲端發票幸運中獎。

台北市產發局副局長吳欣佩表示，這次的活動，台北市一共有兩百萬筆發票登錄出獎，消費總金額超過30億元。

這次的「2023 Let's購台北消費歡樂抽」活動自112年4月17日起跑，共1.5個月的期間，消費者只要登錄發票就可以參加抽獎，今天6月6日的壓軸「總抽」抽獎活動，在律師的見證下，由市府與商圈代表於市政大樓現場抽中幸運得主，並同步在「台北市商業處-我是商Ya人」臉書直播。

今天的「總抽」包括頭獎現金500萬元、價值超過200萬元的Lexus 油電車 NX350h、黃金一兩等總價值超過1230萬元的458項精選好禮，以及為感謝北市民踴躍參與的「市民專屬加碼抽」，有Dyson V15無線吸塵器、GoPro HERO11新手必備組等總價值超過129萬元的176份獎項。