快訊

蔡阿嘎遭「炎上事件」登上日本媒體 網傻眼：他們讓我感到丟臉

票價44萬仍完售！開箱台灣唯一頭等艙 星宇曝「最難服務環節」

MLB／張育成自曝明打復健賽 問球迷：有沒有想念我的微笑？

恭喜林O玉!花990獨得500萬元現金 北市歡樂抽得主出爐

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市加碼普發六千元現金，推出「2023 Let's購台北消費歡樂抽」活動，今天北市府抽出最大獎個人獨得500萬現金。記者林麗玉／攝影
台北市加碼普發六千元現金，推出「2023 Let's購台北消費歡樂抽」活動，今天北市府抽出最大獎個人獨得500萬現金。記者林麗玉／攝影

北市加碼普發六千元現金，推出「2023 Let's購台北消費歡樂抽」活動，今天活動最高潮，在北市府地下一樓抽出最大獎、個人獨得500萬現金，是由一位林O玉幸運獨得，消費990元就抽中500萬現金，超幸運，不過北市府兩度致電對方都未接，市府表示，會後續聯繫這位幸運得主，不會影響中獎資格。

至於第二大獎、價值超過200萬元的Lexus油電車NX350h幸運得主是林X蓁小姐，北市產發局副局長吳欣佩開心致電恭喜這位林小姐，結果對方超級淡定，僅回答自己在吃飯，還稱收訊不是很好，聽不清楚....。

但當被告知抽中價值200萬元的油電車時，林小姐僅回答「嗯嗯、謝謝」，讓主持人忍不住說「你有點冷靜...」，進一步被問是否在大葉高島屋消費990元中獎？台北人？林小姐僅回「有，那我現在要說什麼？」讓一旁的市府官員只好回「我們後續會通知你...」。

北市產發局表示，這名幸運抽中500萬現金的幸運得主，是消費990元透過雲端發票獨得500萬元現金；至於抽中價值兩百萬元油電車的幸運得主林小姐，則是在大葉高島雲消費1275元，也是透過雲端發票幸運中獎。

台北市產發局副局長吳欣佩表示，這次的活動，台北市一共有兩百萬筆發票登錄出獎，消費總金額超過30億元。

這次的「2023 Let's購台北消費歡樂抽」活動自112年4月17日起跑，共1.5個月的期間，消費者只要登錄發票就可以參加抽獎，今天6月6日的壓軸「總抽」抽獎活動，在律師的見證下，由市府與商圈代表於市政大樓現場抽中幸運得主，並同步在「台北市商業處-我是商Ya人」臉書直播。

今天的「總抽」包括頭獎現金500萬元、價值超過200萬元的Lexus 油電車 NX350h、黃金一兩等總價值超過1230萬元的458項精選好禮，以及為感謝北市民踴躍參與的「市民專屬加碼抽」，有Dyson V15無線吸塵器、GoPro HERO11新手必備組等總價值超過129萬元的176份獎項。

北市 發票 頭獎

延伸閱讀

抹布水擰入鍋牛肉麵店停業 不能依據影片開罰？北市衛生局說明

前智庫研究員曾柏文涉性騷擾 北市勞動局：國民黨5天內需說明

曾柏文遭多名女子控性騷 北市勞動局要求國民黨、端傳媒說明

北市勞檢223處捷運沿線及開挖工程 開罰305萬元

相關新聞

記者會取消！「抹布水煮麵」牛肉麵店發聲明：擇期重新營業

台北市北投區石牌牛肉麵名店因遭外送員以影片踢爆用「抹布水煮麵」引發熱議，老闆許志銘昨（5日）除發聲明致歉，也同時在聲明中...

獨／遭冒名發文「再檢討我試試看」 北投牛肉麵業者已提告

台北市北投區志明牛肉麵遭爆抹布水擰進煮麵鍋惹議，許姓業者昨發聲明指是員工個人疏失，督導不周，身為負責人會坦然面對。臉書卻...

好市多A肝莓檢討報告900頁 食藥署6月20日開專家會議

好市多因A肝冷凍莓事件，5月31日晚間補交檢討報告。食藥署副署長林金富今表示，好市多本次繳交的報告將近900頁，目前預計...

熱帶低壓生成 吳德榮：今晚或明晨有機會發展成第3號颱風「谷超」

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，本周天氣要注意強對流，周末梅雨季第5波鋒面鋒面接近；熱帶低壓生成，今晚或明晨...

病毒活躍季節出現「邪惡的微笑」 醫曝關鍵黃金治療期

現正值春、夏季節交替時期，天氣變化快速，各種病毒十分活躍，包括流感病毒、感冒病毒等，一旦病毒侵犯顏面神經，或是生活、工作...

1200元文化成年禮金今開放領取 怎麼領怎麼用看這裡

就是今天！專屬18-21歲青年的1200元文化成年禮金(文化幣)今天上路。文化幣APP昨天開放下載，今天上午8:00開放...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦