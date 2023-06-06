中正預校隱匿流感群聚 高市衛生局罰款1萬2000元

中正預校5月11日有學生呼吸道感染，其後陸續多名學生確診，但校方卻未依規定通報，衛生局統計截至6月5日，該校累計61名疑似類流感個案，衛生局初步認定該校未依「高雄市學校類流感、腹瀉及水痘群聚通報規定」落實通報，且違反傳染病防治法，已依法開罰1萬2000元，並責令該校針對已群聚感染共12班停課一周。

高雄市衛生局表示，衛生局6月2日接獲鳳山區第二衛生所通報中正預校第一大隊（八德樓）疑似呼吸道傳染病群聚事件。經疫調指標個案發病日為5月11日，其後陸續多名學生確診，統計截至6月5日，該校累計61名疑似類流感個案，分布於高二（八德樓）15個班級。目前所有出現疑似症狀的學生均已回家休養。

據了解，目前中正預校61名類流感確診者均為學生，教職員工等目前尚在疫調掌握中。

衛生局說，高雄市衛生局在2018年已發文公告，要求高雄各級學校及軍事院校如發現類流感、腹瀉、水痘群聚，應在24小時內通報轄區衛生所，以免因延誤通報造成疫情擴大。但這次中正預校在學生陸續確診類流感後，校方都未主動通報，衛生局發現近日對抗病毒的藥物「克流感」用藥量增加，追查後才發現。

衛生局6月2日會同轄區衛生所前往該校現場查察，要求學校針對疫情發生班級、宿舍及公共空間進行環境消毒，並針對師生進行症狀監測，落實通報。另為釐清感染病原體，衛生局已針對4名發病個案採檢送驗檢體（含流感、腺病毒、RSV、腸病毒、COVID-19）。

衛生局說，中正預校出現校園呼吸道群聚事件，卻未即時主動通報，衛生局初步認定該校未依「高雄市學校類流感、腹瀉及水痘群聚通報規定」落實通報，且違反傳染病防治法第37條第1項第6款，依同法第70條處新台幣1萬2000元罰鍰，並已責令該校針對已群聚感染共12班停課1周。