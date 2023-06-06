綠空廊道豐原段圓環東路斷點跨橋工程 9日晚封路施工
綠空廊道為台中重要單車道，每年吸引大批民眾遊憩，但行經豐原圓環東路時，卻遇到路口斷點，為打造綠空廊道，建設局預定9日至12日、晚間22時至隔日6時，吊掛新建自行車跨越橋橋體，將封閉部分路段，提醒用路人留意。
建設局去年9月啟動「鐵道路廊台3跨越自行車橋工程」，將於豐原圓環東路、綠空廊道斷點路口，投入約5694萬元經費(中央補助3280萬元、地方自籌2414萬元)新建全長約190公尺自行車跨越橋梁。
建設局指出，預計9日至12日、晚間22時至隔日6時，將吊掛新建自行車跨越橋、橋體結構吊梁作業，將封閉部分圓環東路段(育英街至中山路)，工程期間造成不便，請民眾多加體諒。
建設局長陳大田提醒，此次施工時段為夜間至凌晨，將部分封閉道路，除相關義交管制、改道及替代路線告示牌面等措施外，為維持公車正常行駛，相關公車改線班次資訊，市民朋友也可至中市公運處網站，查詢公車最新動態。
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