阿勃勒金黃花瀑初夏浪漫綻放 屏東3段花海公路開車成享受
每年5、6月是有「黃金雨」美名的阿勃勒盛開季節，一串串垂懸樹梢上的金黃色花朵，將大地妝點的閃閃動人；屏東縣酥地理位置最南最早綻放，麟洛運動公園和榮民之家是夏日限定的賞花景點外，省道台17線、台1線佳冬段變身「金色大道」，絕美的金黃色花朵漫天飄灑，用路人直呼好療癒；公路局也將國道3號匯入88快速道路段邊坡盛開美景，收入今年年曆5月的桌布。
阿勒勃常作為景觀樹或行道樹，廣泛在熱帶及亞熱帶地區種植，花期約在初夏5、6月間；春季之後隨著樹葉愈來愈少，滿樹的花就愈來愈多，花瓣在凋謝前會先轉為淡黃色或白色，與金黃色綻放時最美麗的花相互襯映，一串串阿勃勒金黃花瓣高掛樹梢，隨風飄落，和滿地的金黃地毯相互呼應，又有「黃金雨」的美名。
公路總局第3區養護工程處說，省道台17線、台1線屏東佳冬段、國道3號匯入88快速道路竹田系統交流道路邊坡，是3處阿勃勒賞景路段， 進入盛夏季節，3地兩側和邊坡遍植阿勃勒金黃花朵綻放，花瓣懸掛樹梢，成為公路妝點最美的夏季衣裳，當風吹拂過阿勃勒，落英繽紛的花瓣，就像黃金雨般降下，讓人心曠神怡，竹田系統交流道路邊坡的限定美景，也收入今年公路局年歷的桌布。
佳冬鄉民張立偉說，最近每天上下班開車經過台1線佳冬昌隆段，都會被黃金瀑布般的阿勃勒花海吸引，美麗婉約的花姿猶如黃色小精靈，在道路兩側彩繪出耀眼的線條，掛在樹梢的串串花序隨風輕曳，隨風飄落的金黃色花瓣，像極了下起浪漫黃金雨，感覺大家都自動放慢車速，還有路過遊客停車下來拍照。
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