連網紅也讚嘆 白河大山宮阿勃勒綻放搭竹管屋更美

台南市白河區大山宮旁阿勃勒近日盛開，掉落的黃金花瓣有如黃地毯般浪漫，樹旁更有少見傳統竹管屋，彼此搭配更添視覺美感，逐漸打出知名度，近日經網紅直播知名度大開。

白河區郊蓮潭里的大山宮旁，多年前栽種一批阿勃勒，在社區細心照顧下每年5、6月間花期大爆發，金黃色花瓣，在藍天白雲烘托下，景色美感更璀璨。

與鄰近阿勃勒美景不同的是，在這裡金黃色的阿勃勒還有一間咖啡色竹管屋，「混搭」更加鮮明。對比的色彩美如一幅圖，日來也有網紅造訪大推，直稱是阿勃勒秘境。

白河區長董麗華、台南市議員李宗翰今上午也前往推薦，李宗翰表示，阿勃勒盛開令人驚豔，搭配大山宮旁已有30年的竹管屋，整體看起來更添美感。他去年爭取873萬元補助改善旁邊排水溝、周邊擋土牆與環境，現已完成，在公所幫助下也整理得越來越漂亮，歡迎大家踴躍來打卡拍照。

董麗華說，白河近年以蓮花為主推行觀光，但白河不是缺少美，而是缺少發現，大山屋宮的竹子屋與阿勃勒就是最好例子。