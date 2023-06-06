快訊

蔡阿嘎遭「炎上事件」登上日本媒體 網傻眼：他們讓我感到丟臉

票價44萬仍完售！開箱台灣唯一頭等艙 星宇曝「最難服務環節」

MLB／張育成自曝明打復健賽 問球迷：有沒有想念我的微笑？

連網紅也讚嘆 白河大山宮阿勃勒綻放搭竹管屋更美

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市白河區大山宮旁阿勃勒盛開，旁邊排水溝、周邊擋土牆近日也改善完成。圖 ／民眾提供
台南市白河區大山宮旁阿勃勒盛開，旁邊排水溝、周邊擋土牆近日也改善完成。圖 ／民眾提供

台南市白河區大山宮旁阿勃勒近日盛開，掉落的黃金花瓣有如黃地毯般浪漫，樹旁更有少見傳統竹管屋，彼此搭配更添視覺美感，逐漸打出知名度，近日經網紅直播知名度大開。

白河區郊蓮潭里的大山宮旁，多年前栽種一批阿勃勒，在社區細心照顧下每年5、6月間花期大爆發，金黃色花瓣，在藍天白雲烘托下，景色美感更璀璨。

與鄰近阿勃勒美景不同的是，在這裡金黃色的阿勃勒還有一間咖啡色竹管屋，「混搭」更加鮮明。對比的色彩美如一幅圖，日來也有網紅造訪大推，直稱是阿勃勒秘境。

白河區長董麗華、台南市議員李宗翰今上午也前往推薦，李宗翰表示，阿勃勒盛開令人驚豔，搭配大山宮旁已有30年的竹管屋，整體看起來更添美感。他去年爭取873萬元補助改善旁邊排水溝、周邊擋土牆與環境，現已完成，在公所幫助下也整理得越來越漂亮，歡迎大家踴躍來打卡拍照。

董麗華說，白河近年以蓮花為主推行觀光，但白河不是缺少美，而是缺少發現，大山屋宮的竹子屋與阿勃勒就是最好例子。

附近居民王鐙毅表示，阿勃勒今年大盛開，美感更勝往年，但豆莢有微毒性，遊客要小心，別把豆莢帶走，歡迎遊客來造訪。

台南市白河區大山宮旁阿勃勒近日盛開，黃色花瓣美如畫。圖 ／民眾提供
台南市白河區大山宮旁阿勃勒近日盛開，黃色花瓣美如畫。圖 ／民眾提供
台南市白河區大山宮旁阿勃勒近日盛開，市議員李宗翰（右三）、區長董麗華（右一）邀遊客來賞遊。圖 ／民眾提供
台南市白河區大山宮旁阿勃勒近日盛開，市議員李宗翰（右三）、區長董麗華（右一）邀遊客來賞遊。圖 ／民眾提供
台南市白河區大山宮旁阿勃勒近日盛開，吸引不少遊客來拍照。圖 ／民眾提供
台南市白河區大山宮旁阿勃勒近日盛開，吸引不少遊客來拍照。圖 ／民眾提供
台南市白河區大山宮旁阿勃勒近日盛開，旁邊的傳統竹管屋「混搭」更添特色，遊客把玩早期農具。圖 ／民眾提供
台南市白河區大山宮旁阿勃勒近日盛開，旁邊的傳統竹管屋「混搭」更添特色，遊客把玩早期農具。圖 ／民眾提供

阿勃勒 白河 網紅

延伸閱讀

易俊宏涉性擾仍回聘 陳椒華：民進黨非要用問題人物？

中南部下起黃金雨！ 6月必追美景「阿勃勒黃金雨」 6大金黃花毯景色超迷人

季節限定阿勃勒「黃金雨」 映照嘉義「101」最高大樓吸睛迷人

最古老的「捷運」系統 台南議員促：新營16條糖鐵復駛

相關新聞

記者會取消！「抹布水煮麵」牛肉麵店發聲明：擇期重新營業

台北市北投區石牌牛肉麵名店因遭外送員以影片踢爆用「抹布水煮麵」引發熱議，老闆許志銘昨（5日）除發聲明致歉，也同時在聲明中...

獨／遭冒名發文「再檢討我試試看」 北投牛肉麵業者已提告

台北市北投區志明牛肉麵遭爆抹布水擰進煮麵鍋惹議，許姓業者昨發聲明指是員工個人疏失，督導不周，身為負責人會坦然面對。臉書卻...

好市多A肝莓檢討報告900頁 食藥署6月20日開專家會議

好市多因A肝冷凍莓事件，5月31日晚間補交檢討報告。食藥署副署長林金富今表示，好市多本次繳交的報告將近900頁，目前預計...

熱帶低壓生成 吳德榮：今晚或明晨有機會發展成第3號颱風「谷超」

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，本周天氣要注意強對流，周末梅雨季第5波鋒面鋒面接近；熱帶低壓生成，今晚或明晨...

病毒活躍季節出現「邪惡的微笑」 醫曝關鍵黃金治療期

現正值春、夏季節交替時期，天氣變化快速，各種病毒十分活躍，包括流感病毒、感冒病毒等，一旦病毒侵犯顏面神經，或是生活、工作...

1200元文化成年禮金今開放領取 怎麼領怎麼用看這裡

就是今天！專屬18-21歲青年的1200元文化成年禮金(文化幣)今天上路。文化幣APP昨天開放下載，今天上午8:00開放...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦