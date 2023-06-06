旅宿業缺工逾4成 桃市府助徵才鎖定「壯世代」

國境解封後，沉寂已久的觀光旅遊業逐漸復甦，桃園旅宿業卻嚴重缺工，房務員缺額甚至達4至7成。桃園市觀旅局和勞動局6月中將合辦「觀光產業人力媒合會」，釋出近2000個職缺，月薪最高上看5萬，目標鎖定中高齡人力，盼解決觀光業缺工問題。

觀光產業人力媒合會6月17日將於桃園藝文廣場舉行，觀旅局表示，此次活動邀請福容大飯店、住都大飯店、桃園喜來登酒店、手信霧隱城、小人國主題樂園、埔心牧場等36家觀光業者，釋出近2000個職缺，其中廚師月薪上看4.5萬、外場領班、櫃檯接待員月薪最高5萬，現場將提供創業諮詢、履歷健診、職涯諮詢等服務。

市府今日舉辦活動宣傳記者會，邀請飯店房務員現場示範客房整理技巧。桃園市旅館商業同業公會理事長邱照進直言，旅宿業目前最缺的就是房務員，以住都飯店為例，過往房務員有50人，現在僅約30人，缺額近4成。

邱照進說，在國際旅客尚未完全回流、住房率約7成的情況下，現有房務員人數雖足夠，放眼未來一定短缺，先前曾與各高中、大學談建教合作，不過年輕人流動率高，中壯年族群因此成為業者最盼望的人才。

福容大飯店總經理董愛珠表示，包括房務、餐廳、櫃檯接待等各部門都缺工，整體缺額達7成，美國、日本等國家的服務業都大量使用退休人力，台灣旅宿業若能吸引有經驗的中壯年回歸職場，也是不錯選擇。

觀旅局長周柏吟表示，觀光業缺工遍及餐飲、旅宿、司機、導遊等層面，即使與學校談建教合作，人力還是不足；面對缺口，有旅宿業者喊出開放外籍移工的訴求，市府會盡力向中央傳達，不過在中央開放前，善用中高齡人力還是首要目標。