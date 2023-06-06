快訊

蔡阿嘎遭「炎上事件」登上日本媒體 網傻眼：他們讓我感到丟臉

票價44萬仍完售！開箱台灣唯一頭等艙 星宇曝「最難服務環節」

MLB／張育成自曝明打復健賽 問球迷：有沒有想念我的微笑？

旅宿業缺工逾4成 桃市府助徵才鎖定「壯世代」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府今天舉辦「觀光產業人力媒合會」宣傳記者會，現場請來房務員示範客房整理技巧。記者朱冠諭／攝影
桃園市政府今天舉辦「觀光產業人力媒合會」宣傳記者會，現場請來房務員示範客房整理技巧。記者朱冠諭／攝影

國境解封後，沉寂已久的觀光旅遊業逐漸復甦，桃園旅宿業卻嚴重缺工，房務員缺額甚至達4至7成。桃園市觀旅局和勞動局6月中將合辦「觀光產業人力媒合會」，釋出近2000個職缺，月薪最高上看5萬，目標鎖定中高齡人力，盼解決觀光業缺工問題。

觀光產業人力媒合會6月17日將於桃園藝文廣場舉行，觀旅局表示，此次活動邀請福容大飯店、住都大飯店、桃園喜來登酒店、手信霧隱城、小人國主題樂園、埔心牧場等36家觀光業者，釋出近2000個職缺，其中廚師月薪上看4.5萬、外場領班、櫃檯接待員月薪最高5萬，現場將提供創業諮詢、履歷健診、職涯諮詢等服務。

市府今日舉辦活動宣傳記者會，邀請飯店房務員現場示範客房整理技巧。桃園市旅館商業同業公會理事長邱照進直言，旅宿業目前最缺的就是房務員，以住都飯店為例，過往房務員有50人，現在僅約30人，缺額近4成。

邱照進說，在國際旅客尚未完全回流、住房率約7成的情況下，現有房務員人數雖足夠，放眼未來一定短缺，先前曾與各高中、大學談建教合作，不過年輕人流動率高，中壯年族群因此成為業者最盼望的人才。

福容大飯店總經理董愛珠表示，包括房務、餐廳、櫃檯接待等各部門都缺工，整體缺額達7成，美國、日本等國家的服務業都大量使用退休人力，台灣旅宿業若能吸引有經驗的中壯年回歸職場，也是不錯選擇。

觀旅局長周柏吟表示，觀光業缺工遍及餐飲、旅宿、司機、導遊等層面，即使與學校談建教合作，人力還是不足；面對缺口，有旅宿業者喊出開放外籍移工的訴求，市府會盡力向中央傳達，不過在中央開放前，善用中高齡人力還是首要目標。

周柏吟說，這次舉辦媒合會前曾擔憂業界反應，但與業者溝通後，才發現中壯年族群細心的特質很受旅客歡迎，尤其親子旅遊時，很多家長喜歡由有豐富經驗的員工接待，可見中壯年族群的潛力。

桃園市政府即將舉辦觀光產業人力媒合會，今天也舉辦記者會加強宣傳。記者朱冠諭／攝影
桃園市政府即將舉辦觀光產業人力媒合會，今天也舉辦記者會加強宣傳。記者朱冠諭／攝影

桃園 職缺

延伸閱讀

開幕才半年...人氣廣島燒「赤鐵八德店」缺工停業1個月

不堪虧損又缺工 3客運路線接力公告停駛

影／缺工讓玉荷包農放棄採收 盼望政府協助

疫後旅宿業缺工嚴峻 3部會攬才勞工最高補助1.3萬元

相關新聞

記者會取消！「抹布水煮麵」牛肉麵店發聲明：擇期重新營業

台北市北投區石牌牛肉麵名店因遭外送員以影片踢爆用「抹布水煮麵」引發熱議，老闆許志銘昨（5日）除發聲明致歉，也同時在聲明中...

獨／遭冒名發文「再檢討我試試看」 北投牛肉麵業者已提告

台北市北投區志明牛肉麵遭爆抹布水擰進煮麵鍋惹議，許姓業者昨發聲明指是員工個人疏失，督導不周，身為負責人會坦然面對。臉書卻...

好市多A肝莓檢討報告900頁 食藥署6月20日開專家會議

好市多因A肝冷凍莓事件，5月31日晚間補交檢討報告。食藥署副署長林金富今表示，好市多本次繳交的報告將近900頁，目前預計...

熱帶低壓生成 吳德榮：今晚或明晨有機會發展成第3號颱風「谷超」

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，本周天氣要注意強對流，周末梅雨季第5波鋒面鋒面接近；熱帶低壓生成，今晚或明晨...

病毒活躍季節出現「邪惡的微笑」 醫曝關鍵黃金治療期

現正值春、夏季節交替時期，天氣變化快速，各種病毒十分活躍，包括流感病毒、感冒病毒等，一旦病毒侵犯顏面神經，或是生活、工作...

1200元文化成年禮金今開放領取 怎麼領怎麼用看這裡

就是今天！專屬18-21歲青年的1200元文化成年禮金(文化幣)今天上路。文化幣APP昨天開放下載，今天上午8:00開放...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦