2023中南部三天兩夜行程這樣排！最新15處必去景點懶人包，帶你快快抵達慢慢玩

台灣中南部好玩、適合三天兩夜旅行的新景點在哪裡？週末連假想要嗨玩中南部三天兩夜行程怎麼安排？當然要蒐集時下必玩、必拍、必去的景點啊！這次就要來教大家怎麼樣用最有效率、最快的速度抵達目的地，輕鬆開啟中南部三天兩夜行程，快來一秒get最新中南部景點懶人包！

台灣中南部三天兩夜行程怎麼規畫？聰明選擇交通方式讓你玩更久！台灣中南部好玩的景點，大多需要開車自駕比較方便，但是假日想要跨縣市遊玩時，往往都會塞在高速公路，澆熄出門玩樂的好心情。高鐵假期以高鐵+租車的方式，讓你搭乘高鐵抵達中南部城市再租車，可以避免長時間開車的疲勞，同時享有開車出遊的愜意方便，一抵達目的地就能開啟玩樂模式，享受三天兩夜精彩的行程！現在就來預訂你的高鐵假期

台南三日遊行程這樣排：時間Day1：早上從台北出發，抵達台南後取車→安平古堡→安平定情碼頭軍艦園區→安平老街(吃晚餐)→飯店時間Day2：台南山上花園博物館(在園區內吃午餐)→→萬國通路創意觀光工廠→十鼓仁糖文創園區(吃晚餐)→飯店時間Day3：梯屋藍晒圖 X SPEY ART SPACE (在園區內吃午餐)→旭峰號→三井OUTLET→返回台北

第1天先到台南安平文化古蹟踩點，和「德陽艦」、坦克車、飛機拍照打卡，吃安平老街美食。第2天逛博物館、觀光工廠、文創園區，寓教於樂。第3天來趟文青之旅，逛逛台南最新文青網美據點，再到三井OUTLET開心掃貨，滿載而歸！

彰化雲林三日遊行程這樣排：時間Day1：早上從台北出發，抵達彰化後取車→八卦山天空步道→唯愛庭院(吃晚餐)→飯店時間Day2：鹿營農場(吃午餐)→鵝童樂園→雅聞峇里海岸觀光工廠→飯店時間Day3：雲嶺之丘(吃午餐)→草嶺小天梯→峭壁雄風→從雲林返回台北

第1天先到全台灣最長八卦山天空步道看風景，下午到浪漫的唯愛庭院戲水玩沙、享用美食。第2天轉戰雲林古坑，親近動物和大自然，品嚐古坑美食，親子出遊必去。第3天參觀草嶺週邊景點，體驗有趣多變化的健行路線及陡峭的特殊岩壁，全家大小都能玩得很盡興。

高雄三日遊行程這樣排：時間Day1：早上從台北出發，抵達高雄後取車→棧貳庫(吃午餐)→金獅湖蝴蝶園→高雄義大皇家酒店(吃晚餐)時間Day2：義大遊樂世界、OUTLET一日遊→飯店時間Day3：蓮池潭兒童公園(吃午餐)→淨園農場→從左營返回台北

第1天一到高雄就直衝最新打卡熱點棧貳庫，體驗港都文化與浪漫風情、品嚐美食，再到金獅湖蝴蝶園拍美照，晚上住宿義大皇家酒店。第2天到義大遊樂世界感受媲美歐洲的渡假氣息，放鬆玩樂、吃美食、看表演！第3天前往高雄必拍新亮點，為這趟旅行做個美好的結尾。

台灣中南部最新15處必去景點懶人包！國內三天兩夜推薦來這嗨玩中台灣、南台灣，我來了！近年來中南部新增不少人氣景點，無論是想去拍網美照、吃美食、到戶外呼吸芬多精、體驗中南部文化，都有新選擇，搭上高鐵立即準備出發吧！

// 台南三天兩夜景點介紹

景點推薦01；台南．安平定情碼頭軍艦園區

圖／記者修瑞瑩攝影

全台灣唯一的軍艦博物館，「德陽艦」霸氣船身造型是知名打卡景點，每年都會有超吸睛的展覽，目前正展出「看艦笑笑羊－笑笑羊的海上派對」，蒐集完船上印章即可換精美明信片。

● 地址：台南市安平區安億路115號● 景點營業時間： 09:00-18:00

景點推薦02；台南．山上花園水道博物館

圖／山上花園博物館授權提供

山上花園是台南開幕不久的工業風博物館，可了解台南水道歷史文化，舊水道建築結合農業局規劃的花園區、博物館區、密林區等，多元植栽景色和藝術裝置好玩必拍，還有可供小孩玩水的八田水池。整個博物館參觀完大約需要2小時的時間，週邊還有美味的土雞城餐廳，逛完博物館正好去吃美食。

● 地址：台南市山上區山上里山上16號● 景點營業時間：每日上午9:30到下午5:30，下午4:30以後停止售票，最後入園時間為下午4:30。每週三休園。

景點推薦03；台南．藍晒圖文創園區

圖／藍晒圖文創園區授權提供

台南「藍晒圖文創園區」由舊司法宿舍群改建而成，近期全新打造「梯屋藍晒圖」，由市府與藝術家跨界合作，有記憶的山牆、變形的側牆，加上象徵打破框架的異次元階梯，構成夢幻3D藍晒圖，是來到台南必去的文化新地標。園區內有許多文創店家，附近還有美食一級戰區國華街，超多必吃美食等著你。

● 地址：台南市南區西門路一段689巷● 景點營業時間：10:00-21:00

景點推薦04；台南．萬國通路觀光工廠

圖／萬國通路觀光工廠授權提供

全台灣唯一以行李箱為主題的觀光工廠，一進去就能看到巨大的行李箱造景，斥資千萬的景觀遊艇讓小朋友可以體驗當船長的樂趣，還有世界光廊、萬國上河圖帶領旅客環遊世界，園區充滿濃濃的歐式風情，逛累了還可以到「築夢碼頭」吃美食、喝飲料，適合全家人一起來認識台灣的「隱形冠軍」！

● 地址：台南市歸仁區中正南路二段1號● 景點營業時間：8:00-17:00 (最後入場時間16:30)，每週四休館

景點推薦05；台南．三井OUTLET

圖／三井outlet授權提供

去年才開幕的台南三井OUTLET，是南台灣第一座日系OUTLET，除了日式風格，也融入許多台南古都文化元素。近200個櫃位好逛好買，每層樓皆有特色美食可吃，還有高達20米巨型旋轉溜滑梯「南空之塔」，是必玩的人氣景點！

● 地址：台南市歸仁區歸仁大道101號 (高鐵台南站旁)● 景點營業時間：11:00-21:30

// 彰化、雲林三天兩夜景點介紹

景點推薦06；彰化．八卦山天空步道

圖／聯合線上授權提供

來到彰化，必去八卦山天空步道，全長超過1公里，共有7處出入口，是全台灣最長的空中步道，途中會經過生態園區、國軍忠烈祠、縣立棒球場、彰化藝術高中等地，步道平緩好走，適合全家大小。

● 地址：彰化縣彰化市卦山路8-1號● 景點營業時間：24小時營業

景點推薦07；彰化．唯愛庭院

圖／唯愛庭園授權提供

白色歐風建築、水滴鳥巢、大三巴牌坊，由在地餐飲集團打造的「唯愛庭院」每個角落都好好拍，距離彰化市區近，又能免費入園，並設有小朋友最愛的親子戲水池和兒童沙坑區，因此吸引不少遊客攜家帶眷來此踏青休憩，是親子與網美打卡、吃美食的好去處。

● 地址：彰化市延和里大埔路2巷126號● 景點營業時間：09:00-18:00

景點推薦08；雲林．鹿營親子農場

圖／鹿營農場授權提供

位於雲林古坑的鹿營親子農場有超萌梅花鹿、小白兔、天竺鼠，可以療癒餵食，還提供滑草、溜滑梯、夏日消暑玩水等放風小孩的遊樂設施，肚子餓了可以到農場內的親子餐廳吃美食。還有整片落雨林松、美拍森林帳篷，很適合大小朋友一起來親近小動物。

● 地址：雲林縣古坑鄉湳仔綠色隧道89號● 景點營業時間：9:00-18:00 (每週二公休)

景點推薦09；雲林．雅聞峇里海岸觀光工廠

圖／雅聞峇里海岸授權提供

白色水岸沙灘、棕櫚樹、茅草屋、鏡面水池……，位於雲林斗六的雅聞峇里海岸觀光工廠充滿南洋海島渡假風情，來到這裡一秒偽出國，集結舒壓、藝術、美學、美食、購物，讓大朋友小朋友愜意慢活，享受悠閒假期。

● 地址：雲林縣斗六市中興路333號● 景點營業時間：8:30-17:00

景點推薦10；雲林．雲嶺之丘

圖／聯合線上授權提供

雲嶺之丘坐落於海拔約1630公尺的深山茶園秘境，是嘉義縣、雲林縣、南投縣交會之處，可從草嶺最高點眺望層層疊綠茶田，伴隨清風、雲朵、山嵐，360度環景超美視野，讓人看得心曠神怡。假日山上還有許多私房美食，讓你回憶超滿點！

● 地址：雲林縣斗六市嘉東里嘉新路222號● 景點營業時間：9：00-17：30

// 高雄三天兩夜景點介紹

景點推薦11；高雄．金獅湖蝴蝶園

圖／記者徐白櫻攝影

高雄金獅湖蝴蝶園是全國最大的網室蝴蝶園，蝴蝶種類豐富，是踏青散步、生態學習的好地方。門口是大理石毛毛蟲模型，園區內設置賞蝶空中步道、3D地景彩繪，環境相當清幽，適合闔家出遊，逛完了還可去品嚐金獅湖必吃美食。

● 地址：高雄市三民區鼎金一巷25號● 景點營業時間：9：00-16：30 (週一休園)

景點推薦12；高雄．棧貳庫

圖／棧貳庫授權提供

棧貳庫是駁二藝術特區、哈瑪星鐵道文化園區的延伸，更是全台灣最大活化老倉庫。除了有夢幻白色旋轉木馬搏版面，這裡還有高人氣水岸商場、不定時舉辦的文創市集、必吃職人餐廳，是當前超夯的高雄新景點。

● 地址：高雄市鼓山區蓬萊路17號● 景點營業時間：10:00–21:00 (周日至周四)；10:00–22:00 (周五六)

景點推薦13；高雄．義大遊樂世界

圖／義大遊樂世界授權提供

開幕至今，義大遊樂世界一直是高雄必去的人氣景點，獨步台灣的「K歌摩天輪」，讓三五好友一起在摩天輪包廂內K歌比拚，擁有超過1800個座位的義大皇家劇院，國際級的精采表演更是令人歎為觀止！2023年度大秀「奇幻之旅」口碑爆棚、好評不斷，結合文化風情、舞蹈、特技與精湛的魔術表演，絕對刷新觀眾眼界。義大Outlet也有眾多必吃美食任君選擇！

● 地址：高雄市大樹區學城路一段10號● 景點營業時間：9:00-17:30

景點推薦14；高雄．蓮池潭兒童公園

圖／聯合線上授權提供

愛麗絲夢幻仙境奇幻樂園、彩虹迷宮、鳥巢鞦韆、泰山溜索、6米高的大型立體網繩攀爬架……，蓮池潭公園是以童話主題打造的美拍公園，讓小孩徹底放電，大人也能盡情拍網美照，是有趣又繽紛的特色公園。

● 地址：高雄市左營區翠明路與明潭路交叉處● 景點營業時間：公園24小時開放

景點推薦15；高雄．淨園農場

圖／淨園農場授權提供

一邊野餐一邊追飛機，近距離接觸各式可愛動物，大型溜滑梯、軟沙坑，還有超夢幻星空營地、搭配涮嘴好吃的泰式風味料理，淨園農場白天晚上都好玩，讓遊客享受最Chill的渡假氛圍。

● 地址：高雄市小港區明聖街135巷10弄12號● 景點營業時間：10:00-22:00

想要自在地穿梭中南部景點？透過高鐵+租車，這樣買最精省！在台灣中南部各個景點穿梭，想必大家都想用最短的時間抵達目的地，不想浪費過多的時間在交通上塞車，慢慢享受旅行的意義。有精打細算的網友發現，選擇高鐵+租車方案，比起自己訂高鐵票、再向車行租車，可以省下不少錢，是相當便利且實惠的選擇。

以「台北—台南」三天兩夜平日行程為例，四人同遊，使用「高鐵假期」方案足足省了3756元！這筆錢完全可以用來大吃美食！

【為什麼比較省？比價範例算給你看！】

A.高鐵來回票+台南格上租車(48小時)3日自駕遊開：Vios/Yaris/費用：2590元起 / 人 四人費用總計：$10360

B.自行分開購買車票及租車開：Yaris 1.5或同級車款費用：高鐵票(來回) 2700 元/ 人；格上租車(48小時) 3316 元四人費用總計：$14116

放假想規劃台灣中南部三天兩夜行程，跟著這篇走準沒錯！搭配高鐵假期購買高鐵票+租車方案，不只不用比價、更加精省優惠、嚴選的租車品牌也較有保障、還能一次搞定來回車票，連同親朋好友一起買也沒問題。

旅客還可透過手機「T-EX行動購票」App取票，環保又便捷，不怕把紙本票弄丟。讓你說走就走，規劃行程更彈性。無論是和朋友出遊，或是帶家人旅行，都可以免去長途塞車之苦，這樣才能用更輕鬆悠閒的方式快快抵達、慢慢玩，享受愜意充裕的假期。

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台南格上租車(48小時)3日自駕遊