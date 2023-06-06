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「芒種」到來易濕熱致身體發炎 醫師指少吃這四類食物

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
台北慈濟醫院中醫部醫師廖振凱看診示意照。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院中醫部醫師廖振凱看診示意照。圖／台北慈濟醫院提供

「芒種」節氣到，氣候開始濕熱，不少民眾因濕熱造成皮膚發癢，台北慈濟醫院中醫醫師廖振凱說，濕疹是常見的皮膚病，發病不分族群，只要體內過熱就會發炎，加上濕熱氣候也易引發；建議民眾可改變飲食習慣，若出現皮膚發紅、搔癢也請盡快就醫。

今為24節氣中第九個節氣「芒種」，此時開始進入梅雨季，易形成濕熱環境。70歲的林先生長期手、腳、胸、背、鼠蹊部起一塊一塊的紅疹，癢感越來越明顯，經常抓到流血甚至嚴重影響睡眠品質，讓他趕緊求診。

北慈指出，經廖振凱把脈，發現林先生是因體內濕熱產生濕疹，初期以祛濕熱藥物調理，並叮囑要控管飲食，後期癢感沒那麼明顯，皮膚顯現暗色，且乾燥粗糙。三個月後，林先生皮膚狀況已慢慢穩定，皮膚暗紅處也逐漸消淡且表面轉光滑。

北慈說明，濕疹是常見的皮膚病，發生於任何年齡且不分性別，若體內過於濕熱，皮膚就會產生發炎反應，造成紅、腫、熱、痛、癢。其中最常見三種證型分別為濕熱內蘊型、脾虛濕蘊型、血虛風燥型，當中又以濕熱內蘊型最為普遍。

廖振凱表示，高溫濕氣重的夏天，易引發濕邪和熱邪，尤其台灣本就濕熱，大台北受到盆地地形影響更是如此，更容易出現濕疹、痰多、食慾不振、胸悶、排便鬆散等症狀。除外在環境，飲食上碰到海鮮、芒果、荔枝、鳳梨等過敏食物，也會導致體內濕熱，使皮膚搔癢劇烈。

臨床上，中醫師以把脈、問診、症狀，分清體質後，便會依照病況開立中醫處方。廖振凱表示，濕熱型患者可以透過黃芩、連翹、薄荷等藥材調理身體，或透過針灸曲池、三陰交、血海穴，達到清熱解毒，化濁利濕的治療效果。除內服中藥外，也可用天然中藥製作成藥膏消炎止癢。

廖振凱提醒，外在環境無法改變，若要改善濕疹，需改變個人飲食習慣，少吃油膩、過甜、奶製品、易過敏的食物；若皮膚發紅、搔癢建議盡快就醫，由醫師評估體質，給予適切的藥物治療。

濕熱內蘊型的濕疹會出現發紅、搔癢的現象。圖為情境照。圖／台北慈濟醫院提供
濕熱內蘊型的濕疹會出現發紅、搔癢的現象。圖為情境照。圖／台北慈濟醫院提供

醫師 中醫

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