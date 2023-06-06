中油5度上榜！去年釀空汙罰上千萬 環團籲政府加強督導

綠色公民行動聯盟今公布2022年空汙、水汙違規企業名單，並從違規事實嚴重性、總裁罰金額與次數綜合評量，頒發第五屆「環境金害獎」，國營事業中油第五度上榜，經濟部工業局轄下的工業區服務中心及肉品加工龍頭「大成」也在榜內，綠盟批評，經濟部應將遏止汙染納入政策規畫、環保署應負起督察責任。

綠盟研究員柯乾庸指出，中油已第五度上榜，從2019年第一屆金害獎起，5年共146次空汙違規，累積裁罰金額4794.5萬元，今年空汙違規31次，裁罰金額1360萬元；水汙違規4次，裁罰金額610.2萬元，蟬聯裁罰次數榜首。經濟部去年回應中油獲頒金害獎表示會持續加強各項檢測與安全管理，但中油去年仍有4次火災事故與3次燃燒塔排放黑煙遭開罰，年底甚至發生大林煉油廠大火，要求加強中油安全管理。

水汙違規部分，經濟部轄下的各工業區服務中心2022年合計有18次水汙違規，總金額1574.65萬，位居水汙裁罰之冠，其中中壢工業區服務中心在違規改善期間經稽查再次超標，且重金屬銅、鎳、鋅均超標，遭開罰1069.2萬，是2022年裁罰金額第二名。

綠盟研究員陳震遠指出，台鍍高雄場2021年11月被環保機關查獲將未處理完成的廢水繞流排放，檢結果顯示鋅離子濃度高標100多倍，此外，該廠繞流排放的廢水PH值高達12.9呈強鹼性，氨氮濃度超標2倍，該廠2022年1月遭裁罰550萬元，並認定違規情節重大。

陳震遠表示，政府作為重要採購者，若不能對採購對象的環境表現有更嚴格規範，將使企業永續轉型產生重大缺口；目前水汙法及空汙法規範違規情節重大企業，3年內不得享有政府任何稅務優惠與補助，認為公共工程委員會應有效利用公共採購制度設立規範，禁止汙染情節重大工廠參與投標或分包。

另雞肉製品龍頭大成長城2020年被揭露頻繁生發生水汙事件，大成表示公司水汙超標頻繁主因是新收購的畜牧場尚未完成汙染整治，承諾將設置環安專責單位來改善，但2021年7月再被抓到繞流偷排超標廢水，遭罰106萬元，且認定違規情節重大，讓外界很難相信大成改善環保問題承諾。

立委洪申翰表示，中油及工業區服務中心為連續多年「獲獎」累犯，代表政府部門及國營企需更加重視汙染問題，未來也將於立院持續監督；中油曾多次發生海上漏油事故，違反海洋汙染防治法，而海汙法上月剛修正通過，他也附帶決議要求海委會需公開裁罰資料，盼達到資訊揭露、嚇阻廠商再犯目的。

洪申翰也贊同綠盟盼政府透過公共採購規範，達到嚇阻汙染、降低碳排的目標。洪申翰說，近年全球減碳浪潮興盛，台灣今年初也通過氣候因應法，所有政府部門都需參與，不論是政府採購法的修法或公共採購流程引進低碳標準，都是未來努力的選項，盼透過全方位法規及政策調整，督促企業達到減碳目標。

台灣氣候行動網路研究員林怡均表示，中油排碳量為我國第7大，但淨零轉型規畫卻落後國際大型油企業，義大利、挪威、日本、韓國等均已完成範疇3碳盤查並訂定減量目標，但中油未就範疇3訂定減量目標，對低碳投資的規畫也常達不到碳揭露計畫CDP、Climate Action 100+等國際倡議組織的揭露標準。