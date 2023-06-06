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中油大林廠外海浮桶漏油遭罰百萬 行政訴訟被駁回 海委會籲改善

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
遭汙染海域出現一大片油漬。本報資料照
遭汙染海域出現一大片油漬。本報資料照

中油大林廠外海卸油浮筒2016年6月因管線破裂原油外洩，油汙漂浮到屏東縣小琉球、恆春海域，海洋委員會在同年7月裁處100萬元罰鍰，中油不服，提起訴願及行政訴訟，高雄高等行政法院今年5月25日判決駁回。海委會表示，事業單位應負起海洋汙染防治責任，完備事前整備及事後應變能力，杜絕類似案件發生。

海委會表示，本件訴訟，依高雄高等行政法院的判決認定，主要爭點在於輸油浮管破裂致原油外洩，是否可歸責於中油。

對此，高雄高等行政法院認定中油卸油作業，海象情況在規定作業範圍內，但浮蛇管使用長達9年6個月，顯已超出中油預計的使用年限（7年），卸收原油前，未對浮蛇管檢視，致浮蛇管破裂，中油具有過失。

汙染造成的影響範圍巨大，對環境生態所造成不利影響極為嚴重，海委會裁處最高額罰鍰核屬合法，並無違比例原則。

海委會重申，此案件因中油管理應變不當所致，對海洋環境衝擊甚大，要求中油重新檢討緊急應變計畫書，且須時時檢視提報的海洋汙染緊急應變計畫是否可落實執行，並於事故發生後積極補救及因應。

海委會表示，海洋汙染防治法已在5月31日修正公布，修法建立「設置海污基金」、「強化污染管理」、「全面提升罰則」、「建立吹哨者制度」、「即時接軌國際」五大主軸。對於此案件的罰鍰金額提高到20至2000萬元，額度應依汙染特性及違規情節訂定裁罰準則。

原油外洩後，油汙隨風雨漂到小琉球的花瓶岩及中澳沙灘岸際。讀者提供
原油外洩後，油汙隨風雨漂到小琉球的花瓶岩及中澳沙灘岸際。讀者提供
小琉球知名景點花瓶岩周遭被浮油汙染。讀者提供
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中油 海洋汙染

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