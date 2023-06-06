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慈濟委託台灣圖書館 費時3年修復逾500年古蘭經手抄本

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
慈濟基金會委託台灣圖書館圖書醫院，歷經近3年，修復完成500年的古蘭經，近日送回靜思精舍。圖／慈濟基金會提供
慈濟基金會委託台灣圖書館圖書醫院，歷經近3年，修復完成500年的古蘭經，近日送回靜思精舍。圖／慈濟基金會提供

慈濟志工胡光中為穆斯林，2020年將一本珍藏多年的手抄本古蘭經送給證嚴法師，表示是他在土耳其購得，珍藏多年，已有超過500年歷史，還有火燒、泥土痕跡，推測曾歷經戰亂。證嚴法師主動提出並委託國立台灣圖書館修復，經過近3年完成，近日連同數位化複製本，一同送回慈濟靜思精舍。

慈濟基金會表示，胡光中是穆斯林，多年前為了伊斯蘭研究學會、台灣博物館合辦的伊斯蘭文化展，在土耳其找了很久，並在展覽結束後，珍藏在家中。胡光中也是慈濟志工，認為證嚴上人尊重不同宗教，說到做到，因此於2020年7月將這本珍貴古籍送給證嚴法師。

胡光中說，買的時候書況還可以，展覽時也經過除蟲、冷凍程序，這幾年放在防潮箱珍藏，但因為台灣氣候較潮濕，當時拿出來才發現已受蟲蛀。

慈濟基金會表示，證嚴法師收到書後相當重視，透過同樣是慈濟志工的時任國家圖書館副館長吳英美牽線，委託國立台灣圖書館圖書醫院團隊協助修復。

修復團隊成員徐美文博士發現古籍有火燒、泥土痕跡，書頁裡有還有疑似血跡、泥土、花瓣、植物種子，以及蛀蝕書本的菸甲蟲，推測曾經歷過戰爭與地震。

徐美文評估，書本用紙是從唐朝傳到大食的造紙技術抄製的麻紙，從紙質、內容、殘留物質等分析，可能是17世紀初期的古籍，花不少時間找紙、染紙。古蘭經共500頁，由於古籍修復不易，加上疫情使進度停滯，足足花35個月，本月4日完成全書包括內頁、封面修復，以及數位化複製本，5日由國立台灣圖書館館長曹翠英、徐美文、主任曾添福、研究助理簡張翔及慈濟志工送回花蓮的靜思精舍。

曹翠英表示，「古蘭經」是伊斯蘭教非常重要的經典，也是團隊修復的第一本最古老的西方古籍，這次「修舊如舊」，希望繼續傳承歷史文化，保留文化底蘊；吳英美表示，這本是國內少接觸的西洋古籍，藉此歷程，希望讓國立台灣圖書館圖書醫院的能見度及修復技能都更上一層樓。

慈濟基金會委託台灣博物館圖書醫院，歷經近3年，修復完成500年的古蘭經，近日送回靜思精舍。圖／慈濟基金會提供
慈濟基金會委託台灣博物館圖書醫院，歷經近3年，修復完成500年的古蘭經，近日送回靜思精舍。圖／慈濟基金會提供
台灣圖書館圖書醫院團隊費時近3年，成功修復這本有500年歷史的古蘭經。圖／慈濟基金會提供
台灣圖書館圖書醫院團隊費時近3年，成功修復這本有500年歷史的古蘭經。圖／慈濟基金會提供
這本有500年歷史的回教古蘭經修復後樣貌。圖／慈濟基金會提供
這本有500年歷史的回教古蘭經修復後樣貌。圖／慈濟基金會提供
這本有500年歷史的回教古蘭，歷經近3年修復，近日重回慈濟靜思精舍。圖／慈濟基金會提供
這本有500年歷史的回教古蘭，歷經近3年修復，近日重回慈濟靜思精舍。圖／慈濟基金會提供
這本有500年歷史的回教古蘭經修復前已遭蟲蛀。圖／慈濟基金會提供
這本有500年歷史的回教古蘭經修復前已遭蟲蛀。圖／慈濟基金會提供
台灣圖書館圖書醫院團隊費時近3年，成功修復這本有500年歷史的古蘭經。圖／慈濟基金會提供
台灣圖書館圖書醫院團隊費時近3年，成功修復這本有500年歷史的古蘭經。圖／慈濟基金會提供

國立台灣圖書館 慈濟

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