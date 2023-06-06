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搶救肺發育不全早產兒 健保7／1起全額給付「這」醫材

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
為優化兒童照護，自7月1日起，健保署將全額給付患有支氣管肺發育不全，且困難拔管的一歲以下嬰兒的「横膈膜電位導管」，以利其後續生長發展。本報資料照片
為優化兒童照護，自7月1日起，健保署將全額給付患有支氣管肺發育不全，且困難拔管的一歲以下嬰兒的「横膈膜電位導管」，以利其後續生長發展。本報資料照片

為優化兒童照護，自7月1日起，健保署將全額給付患有支氣管肺發育不全，且困難拔管的一歲以下嬰兒的「横膈膜電位導管」，以利其後續生長發展。健保署石崇良署長表示，生醫產業及醫療技術的迅速發展，成就了許多創新或功能改善之醫療器材上市，全額給付「横膈膜電位導管」推估每年約有200名嬰兒受惠，預算約299萬元。

早產兒及新生兒使用的「“邁柯唯”横膈膜電位導管」，在今年5月18日特材共擬會議熱烈討論。此横膈膜電位導管是用於偵測橫膈膜點電活性訊號，以此控制神經調控呼吸模式與非侵襲性呼吸NAVA通氣模式，可監測大腦呼吸驅動力，及透過鼻胃腸路徑給予營養品、流體及藥物。

健保署考量此特材對早產兒及新生兒具有臨床療效及需求，經參與共擬會議代表一致同意，全額給付「横膈膜電位導管」用於患有支氣管肺發育不全，且困難拔管的一歲以下嬰兒。

石崇良說，基於增進全體國民健康，未來會持續努力，將具有臨床實證效益且臨床治療必要的新醫材納入健保，並妥適運用醫療資源。

健保 嬰兒 支氣管

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