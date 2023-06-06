受家暴婦賣小吃養身障女 長骨刺陷困境 醫院、社福助重生

台中52歲黃姓婦人曾經受家暴，賣蚵仔麵線養育多重障礙女兒，最近她的脊椎嚴重壓迫，已無法再謀生，必須開刀治療，康家社會福利慈善基金會近3年協助此弱勢家庭，由基金會居家長照單位與家照社工作跨團隊服務，尋求大甲李綜合醫院協助，雙方社工幫忙申請醫療補助、居家照顧黃婦女兒，黃婦已順利開刀，她感謝社工協助，自己可重生。

黃婦說，脊椎壓迫長骨刺越來越嚴重，不管姿勢怎樣都覺得好像針在刺，肩膀以下都很不舒服，連上廁所都要用爬的，自己形容「幾乎生不如死」，最近就診後醫師建議開刀，但經濟拮据，還有一個30歲無法自理、多重障礙的女兒要照顧，不敢妄想開刀，還好康家社福基金會附設康美居家協助早晚班照顧女兒，大甲李綜合醫院協助申請醫療費，讓她在上周順利開刀完成。

以前跟過世的丈夫靠著賣蚵仔麵線20年，曾經在工作時因血壓一度飆高暈眩，不小心把整鍋滾燙的麵線潑向自己，手臂、胸口留下傷疤，還得忍受丈夫家暴。4年前罹癌的丈夫過世，當時身上只剩700元，面對未來很茫然，還是靠賣蚵仔麵線維生，要搬重物、抱女兒，讓她脊椎受傷，但是她咬緊牙根告訴自己，「日子真的很辛苦，但是我不會再被家暴，過去那一段真的不敢去回想。」

黃婦表示，在社福團體還沒協助前，推著餐車賣小吃維生，現在有更多的資源幫助，租屋處也有食物銀行給的物資，雖然常以泡麵、麵條果腹，但是她很感謝社工幫忙，讓她減輕壓力，尤其開刀治療頸椎後，希望能靠自己雙手重新站起來，不過，開刀後帶頸圈依舊暫時無法謀生。

康家社福基金會執行長廖念慈表示，黃婦住在租來的兩層樓透天厝，用「家徒四壁」形容也不為過，社工首次接觸個案時，發現她的廚房、廁所幾乎不堪使用。訪談後發現她相對弱勢，還曾經遭遇過世先生家暴一度無法走出來，要照顧多重障礙的女兒，每個月只靠低收、身障生活補助費過活，還要付房租，生活很困苦，經過基金會服務逾一年輔導進行生活重建，才讓婦人走出陰霾，勇敢面對自我。

廖念慈說，社工介入後，協助黃婦引進各種社會資源，包括基金會的食物銀行、居家照護，社團法人台中市搜救協會等社團一起幫助，長期資助婦人生活重建，最近得知她脊椎受到壓迫無法工作，必須要開刀治療，透過大甲李綜合醫院協助，暫時解決婦人醫療上的經濟難題，接下來，還要面對手術後照護生活上的課題。

李綜合醫院社工周佩蓉指出，透過康家基金會轉述個案情形後，馬上積極協助申請各項醫療補助，大約10多萬元的醫療費、住院後的營養費皆有著落，結合社工資源給病患支持，讓她不會覺得孤單，在病患開刀後後續給予關懷，讓她能早日站起來。

負責治療黃婦的李綜合醫院總院長、神經外科主治醫師張廸生表示，患者自述頸部痠痛、手麻，連走路都不穩，經過復健一年沒改善，檢查後發現頸椎退化病變，在第3到7的椎間盤有明顯的神經壓迫，做「前位頸椎減壓骨內固定及骨融合手術」，把4個椎間盤拿掉裝上人工支架，同時把頸椎固定，穩固頸椎維持正常生理角度。