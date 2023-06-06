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賈新興：熱帶低壓成3號颱機率高 估向朝琉球群島東南方海域移動

聯合報／ 記者陳智華周湘芸╱台北即時報導
菲律賓東方外海熱帶性低氣壓今天凌晨生成。取自氣象局網站
菲律賓東方外海熱帶性低氣壓今天凌晨生成。取自氣象局網站

菲律賓東方外海熱帶性低氣壓今天凌晨生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，7日（周三）至8日海熱帶性低氣壓發展為3號颱風「谷超」的機率高達７成以上，朝琉球群島東南方海域移動機率高， 但9日至10日宜花東附近有長浪發生的機會，民眾要注意所謂的瘋狗浪。

至於本周天氣，賈新興說，7日（周三）至8日午後各地有局部短暫陣雨或雷雨，9日微弱鋒面前緣，午後各地有局部短暫陣雨。

10日（周六）受微弱鋒面影響，各地有短暫陣雨或雷雨，11日至12日西半部清晨至白天沿海一帶有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興指出，13日至15日受低壓帶影響，除桃園以北外，其它地區有局部短暫陣雨或雷雨。展期資料仍顯示，10日至23日環境有利降雨條件，之後天氣轉趨穩定。後期預報不確定性略高，民眾要留意最新的預報資訊，且仍要節約用水。

總監

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