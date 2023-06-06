被外送員密錄器拍下！知名牛肉麵店噁擰「抹布水煮麵」老闆喊冤「麵水要換」被打臉
image source:翻攝FB／●【爆怨公社】●
文／姜雅馨
台灣美食店家林立，外食族雖然可以享用各式各樣的美食，不過食安問題常常需要做好把關。日前有外送員在臉書社團爆料，台北石牌某知名牛肉麵店拿抹布擦拭台上水漬後，直接將抹布水擰回煮麵槽，完整12分鐘影片曝光後也引來網友譁然，對此台北市衛生局也作出回應了。
台北石牌知名牛肉麵店爆食安危機？抹布擦完水漬「直接在煮麵槽擰乾」
一名外送員昨（4）日在臉書《抱怨公社》社團爆料，中午外送時到台北市北投區某家知名牛肉麵石牌店等待店家備餐時，意外透過密錄器錄到一段畫面，只見身穿紅色上衣的店員先是拿抹布擦拭檯面上的水漬，接著用雙手將抹布擰乾，不過抹布被擰出來的水卻直接擠進煮麵區，讓原PO直呼反胃噁心，「我是不知道有沒有人能忍受這樣的舉動，至少我不能打定主意不會再來吃這家牛肉麵」，他也強調店家還要製作外送餐點，「絕不可能是準備休息的清潔工作，而且這家店下午也有持續營業」。
該段畫面曝光後也引來許多消費者擔憂，「很多廚房外面看不到的，真難想像...」、「會這樣的動作絕不會是臨時的，而是長時間的習慣才對，這家店的基本食安概念大有問題吧」、「感覺他很順手...不知道幾次了」、「沒良心真的別做吃的」、「一下味道就上來了，元素週期爆棚啊」、「乾～～～麵店的逆襲」、「真的要感謝你的正義po出來，減少客人吃到加料的食物，這員工真是要不得」。
▲台北市北投區某知名牛肉麵石牌分店被爆出抹布水擰回鍋中煮麵。
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▲台北市北投區某知名牛肉麵石牌分店被爆出抹布水擰回鍋中煮麵。
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「抹布水擠回鍋中煮麵」事件單日破3千筆討論！老闆發聲：店員在換水
從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「抹布水擠回鍋中煮麵」聲量趨勢，可以發現短短一天就累積3,883筆討論。
事後疑似該牛肉麵店老闆出面澄清，反駁是外送員抹黑店家，「事實上我們店員是在做換水的動作才用抹布把檯面上做清潔！事實上麵水已經要換了！不可能再用那一桶麵水煮給客人吃！」他也表示可以拿出店家監視器對質，目前已報警處理，盼外送員能出面澄清。
image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
▲疑為台北市北投區某知名牛肉麵石牌分店老闆出面回應。
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外送員曬12分鐘影片打臉店家！台北市衛生局將派員稽查
不過外送員不甘示弱，隨即補上長達12分鐘的秘錄器完整影片，歡迎當事店家拿出監視器畫面對質，網友看完後也表示，「第一時間不道歉還在那邊扯謊說是要換水，現在完整影片出來了被打臉了吧」、「店家大概要吿外送員，洩漏店家獨家秘方」、「真的被員工害死，老闆不知情還要替員工說話，結果被打臉，教育訓練也沒用，要看人心」、「那抹布使用多久，又是另一個故事了」、「什麼換水做清潔，擰乾抹布後繼續煮呀～店家公然說謊」。
台北市衛生局預計本週將前往該店稽查，確認平時作業衛生環境，若未符合食品之良好衛生規範準則，將依規定要求限期改善，若限期未改善，將開罰6萬元以上、2億元以下罰鍰，情節重大得命其歇業、停業等，該店稍早則宣布停止營業，並於明（6）日透過記者會對外說明。
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月29日至2023年06月04日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『抹布水擰回鍋中煮麵』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
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