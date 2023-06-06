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彭啟明：習慣午後雷陣雨了嗎？本周持續

聯合報／ 記者周湘芸╱台北即時報導
本周也是午後雷陣雨天氣，仍然會有局部的短時強降雨。本報資料照
本周也是午後雷陣雨天氣，仍然會有局部的短時強降雨。本報資料照

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，習慣午後雷陣雨嗎? 雖然很不方便，但讓早晚變涼不少，白天相當悶熱，本周這樣天氣仍然持續。

彭啟明指出，菲律賓東方海面新生成熱帶低壓，可能發展為今年第三號颱風 「谷超」，預估路徑遠離台灣，對台灣天氣影響不大。但要留意後續影響台灣附近的環流，例如鋒面及西南季風。

彭啟明說，今天東南至偏南風環境下，午後雷陣雨持續，山區發展機會大，雨勢可能延續至夜間。偏南風環境持續到周四，午後熱對流帶來雷陣雨，注意短時強降雨，並做好防曬與水份補充。

周五鋒面接近，午後雷陣雨增強，影響範圍擴大，入夜仍有局部短暫陣雨，持續至周六。至於 周日開始，台灣附近轉為低壓帶，天氣不穩定，局部短暫陣雨機會增加，預報變數多，要留意天氣預報資訊，做好雨天備案。 

彭啟明

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