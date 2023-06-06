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病毒活躍季節出現「邪惡的微笑」 醫曝關鍵黃金治療期

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
顏面神經麻痺為病毒入侵顏面神經，造成神經壞死，當臉部有發熱、麻麻、刺刺等症狀，或是臉部表情不協調時，務必盡速就醫。本報資料照片
顏面神經麻痺為病毒入侵顏面神經，造成神經壞死，當臉部有發熱、麻麻、刺刺等症狀，或是臉部表情不協調時，務必盡速就醫。本報資料照片

現正值春、夏季節交替時期，天氣變化快速，各種病毒十分活躍，包括流感病毒、感冒病毒等，一旦病毒侵犯顏面神經，或是生活、工作壓力過大時，恐出現顏面神經麻痺，症狀為雙側臉頰不對稱，甚至微笑時的表情，被人稱為「邪惡的微笑」。衛福部雙和醫院神經內科主任陳龍表示，顏面神經麻痺為病毒入侵顏面神經，造成神經壞死，如果眼睛、嘴巴出現無法閉合，或是臉部有發熱、麻麻刺刺等症狀，應懷疑可能為顏面神經麻痺須盡速就醫。

陳龍說，顏面神經麻痺黃金治療期為發病後1至3個月，當患者出現症狀時，務必盡速治療、復健，甚至可採用中醫針灸，復原機會才大，如果拖延超過3個月治療，症狀可能無法緩解，恐留下後遺症，屆時「一切都來不及了」。

隨著病毒活躍，顏面神經麻痺患者人數已慢慢開始增加，民眾務必提高警覺。陳龍指出，任何年齡層都可能引發顏面神經麻痺，臨床上曾收治一名男國中生，因課業壓力大，突然出現單側顏面神經麻痹，眼睛無法閉合，經治療、復健，病情才得以痊癒。

陳龍說，還有一名懷孕三個月孕婦，面對懷孕壓力巨大，出現顏面神經麻痹，進行復健、電療等，症狀有所改善，但沒想到，生產前約一個月，又因壓力過大，另一側臉頰也出現顏面神經麻痹，可見顏面神經麻痺可能復發。建議要避免罹患顏面神經麻痹，首先千萬不要感冒，並適時紓解壓力，也可固定服用維他命Ｂ群，保護神經不被病毒感染。

陳龍說，顏面神經麻痺分為兩種，第一種為中樞性，可能是中風等因素，造成下半臉，而有嘴歪臉斜、法令紋消失等症狀；第二種為周邊性，除了中樞性的症狀外，也可能會出現眼瞼無法閉合、抬頭紋消失等症狀，此屬於全臉麻痺，甚至微笑時，因雙側臉頰不對稱，被人稱為「邪惡的微笑」，此與病毒感染、壓力過大有關。

陳龍指出，顏面神經麻痺為神經被病毒入侵後，壞死速度緩慢，讓很多患者初期症狀較為輕微，但二、三天後，眼睛、嘴巴就無法閉合，治療時，第一周會給予類固醇，希望盡速結束神經發炎反應，平時則應多按摩、熱敷、嚼口香糖，同時進行電療等復健治療，若是周邊性顏面神經麻痺，約7成患者都可治癒，1成5可以部分恢復，但仍有1成5患者無法恢復。

患者 復健 感冒

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