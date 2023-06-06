願景工程／保特瓶變愛心傘 600門市可借用

廢棄寶特瓶可以重生為傘，願景工程基金會昨日、六月五日「世界環境日」，發起「傘傘發亮」計畫，將中國信託、中華電信員工日常回收或淨灘的寶特瓶製成雨傘；九月起將有六千支「寶特瓶循環愛心傘」在六百家分行及門市供民眾借用，打開傘時，就是傳播永續理念，推廣環境教育。

願景工程基金會董事長陳冲表示，寶特瓶重製技術在國內已有歷史，二○一○年世足賽，台灣企業製作的寶特瓶再生球衣就曾登上國際舞台，傘傘發亮再次使用這項獨特技術，特別的是還加入「合作、共好」概念，「面對世界性問題，不能單打獨鬥」。他說。

中華電信財務長陳宇紳表示，中華電信為落實國際減碳趨勢，尋找投資人和事業夥伴都看重永續理念的契合度，財務和永續已密不可分。中國信託金控行政長高人傑表示，金融業扮演催化企業低碳轉型的要角，「傘傘發亮」能讓全台中信用戶都能參與循環經濟、轉廢為寶。

富雨洋傘董事長周淑秋表示，「買一支傘會製造十公斤碳排量，修好一把傘的碳排量只有○．一公克，相差萬倍」。

願景工程則同步推出「還沒完，製造所—傘傘發亮」線上策展，以生活永續為主軸，與十七個組織合作推出個人永續指數測驗遊戲、機智永續生活、圖解轉廢為寶主題報導等內容。