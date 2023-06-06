肥胖造成睡眠呼吸中止症 害他血壓飆

一名上市公司老闆，因為血壓飄升求診，就醫後發現其實是睡眠呼吸中止症惹的禍，他因為過於肥胖而引發此病症。國泰醫院心血管中心醫師張嘉修表示，睡眠呼吸中止症引起血壓高，不能只靠吃藥，還要搭配手術才可以徹底改善。

該名老闆年約40出頭，因為血壓飄高到200mmHg緊急就醫，原以為是壓力太大導致，但在服用常規血壓藥後卻沒有好轉，患者主訴睡不好、半夜多睡睡醒醒，打呼也很大聲，在白天不時精神不濟，因此診斷他罹患睡眠呼吸中止症。

睡眠呼吸中止症可分為輕、中、重三種等級，張嘉修說，輕度可以從生活型態改善，如減重；若為中度以上，則需要搭配藥物，並考慮手術治療，若不處理，症狀恐會加劇。

張嘉修指出，睡眠呼吸中止症區分為「周邊型」跟「中樞型」二類型，該名個案屬於「周邊型」病例，因為肥胖，導致氣道空間變小，透過懸雍垂手術把淋巴結拿掉、做環形切割，讓氣道空間變大，也避免因為喉頭緊，導致睡覺時血氧往下掉的狀況，否則影響腦部容易造成交感神經興奮，讓血壓升高。

中樞型患者則是氣道完整，但也會出現打呼、血氧下降的狀況，多發生在壓力高或是服用高劑量的安眠藥者身上，需要在晚上戴正壓輔助呼吸裝置，讓血氧維持。

張嘉修強調，不論哪種類型的睡眠呼吸中止症，肥胖都是危險因子，主要症狀為打呼聲很吵，枕邊人是最容易發現狀況的人。

張嘉修指出，該個案在經過手術並搭配控制心跳跟交感神經的血壓藥乙型阻斷劑後，恢復良好，不僅血壓控制在120/70mmHg，也比較容易一覺到天亮。唯血壓高若是源自於睡眠呼吸中止症，只吃血壓藥僅能治標，難長期將血壓降下來，因此要針對初始病因進行治療。