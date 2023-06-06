牙口不好吃不下 在家可做質地飲食

端午佳節將至，又是家人團聚共餐時節，長輩們想要一同享用，常擔心有些食材咬不動、吃不下。衛福部國健署推動「質地飲食」，可以運用「食材挑選」、「切割烹煮技巧」、「簡易檢測方式」，製備適合且容易入口的食物，讓長輩也能夠輕鬆享用佳節美食。

依據調查顯示，65歲以上長者，有70.6%部分缺牙；21%的長者覺得自己的牙齒（包括裝假牙者）功能狀況不好，63.2%長者因為牙齒狀況、咀嚼或吞嚥等問題，而限制吃東西的種類。

國健署署長吳昭軍表示，營養好壞攸關長者健康，為營造高齡友善飲食環境，自去年起，全台輔導飯店、餐飲業、社區據點等製作長輩可以咬得動、吃得下的質地調整飲食，讓長輩餐餐吃得營養開心。

國健署社區健康組組長羅素英表示，其實不僅長輩，像是小一、小二年紀的孩子因為正在換牙，或是正在進行牙齒矯正的民眾，都可以選用質地飲食，並沒有限定年紀。未來規畫更多競賽活動，鼓勵餐飲業者設計質地飲食菜單，也可以像素食一樣標示在菜單上，供民眾選擇。

福容飯店台北二館主廚卓紘諺表示，製作質地飲食要把握「去皮、去骨、去刺」3項程序，所有食材也都得切到小於3公分；同時藉由不同的烹調方式，讓食材再進行軟化，「燉、煮、蒸」3種烹調方式是最適合質地料理的手法。

不過，並非所有食材都可以製作質地飲食。卓紘諺說，有些食材本身特性無法煮到軟爛，像軟骨、杏鮑菇都不太適合；烹調蔬菜時，也盡量避開根莖部位，建議選擇葉菜類，菜梗也不用丟掉，切成小塊清蒸、水煮都可以變軟；胡蘿蔔也可以切絲、切條，都可以讓口感變軟，做成質地飲食。

「把烹調時間延長一倍，可讓食材再軟化。」卓紘諺表示，在家也可以自己做質地飲食，像蒸肉，一般人口感要蒸30分鐘，若要更加軟爛，可以蒸60分鐘，讓肉質完全軟化；若要製作質地滷肉，滷太久可能讓肉質變柴，建議滷完後，可以取一小碗再用電鍋或清蒸方式蒸過，就可以讓全家一同享用。

在端午佳節前夕，國健署邀請許多家業者推出經質地調整的南北、鹹甜粽外，更創新研發「無米粽」，以魚漿及蝦漿取代較易黏牙又難消化糯米，讓長輩們更好食用。

無米爆料海鮮粽（10個）

食材：

A：魚漿300g、花枝漿300g、竹筍丁100g、香菇丁100g、荸薺丁50g、韭菜丁50g、芹菜丁末50g、白胡椒粉、鹽、糖都少許

B：蝦米1大匙、洋蔥50g、紅蔥酥10g

作法：

1. 將食材全部切成丁，B食材入鍋爆香。

2. 加入A食材，一起拌勻備用。

3. 用小竹葉摺出斗型，填入餡料，包綁好後，用電鍋或蒸鍋蒸熟即可。