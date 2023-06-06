健康你我他／親友頻「中鏢」 小心防範為上策

去年八月下旬，遷居竹北的孫子、兒媳先後染疫。我與妻子因此備好消毒用品、中西藥物，並沙盤推演、模擬應變。

當時疫情正熾，戴口罩、勤洗手是基本功。從外面回家，全身都用消毒噴霧槍先噴一輪；搭電梯時，用隨身瓶消毒液噴手掌；親友聚餐、踏青，則先在群組內附上快篩一條線證明。戰戰兢兢，安然度過包括春節的幾個月。

一月底，妻抱怨身體不舒服，一量體溫，竟發燒了，快篩結果產生二條線。我火速讓妻在有獨立衛浴的主臥室隔離，自己搬住兒子房間；西藥、熱水壺送入房間，中藥在燉煮後送至門口；三餐叫外賣或買便當，盡量用免洗餐具；主臥室的垃圾，則戴著薄塑膠手套取走。

小心翼翼經過九天，妻受夠發燒、喉嚨痛、咳嗽、打噴嚏、流鼻水等折磨，才能出關重獲自由。隨後，我們戴著手套把被單、床罩、吊掛在房內的衣物裝在大塑膠袋內，帶去自助洗衣店洗滌、烘乾，用漂白水拖地板、擦櫥櫃。

目前疫情解封，口罩解禁，但親友「中鏢」的消息頻頻傳來。專家說這波疫情會到六月底，我們還是能不出門就不出門，非得出門也還是戴口罩、多消毒。

疫魔無孔不入、令人畏懼。我與女兒雖是「天選之人」，但不敢大意。已感染過的人因病毒株不同，不見得就能免疫，大家還是要小心並做好應變。