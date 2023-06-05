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花2千元買遊戲點數 屏東高樹中年男子中發票千萬大獎
今年3、4月期統一發票開獎，共開出19張千萬大獎，其中1名幸運兒為屏東縣高樹鄉中年男子，他在全家便利商店高樹農會店花2千元購買遊戲點數，意外成為千萬得主。
全家便利商店今年3、4月期統一發票共開出2組千萬特別獎，其中1家為屏東縣高樹農會店，高樹鄉農會總幹事謝朝景表示，是1名4、50歲的中年男子，常常光顧該店，以紙本發票中獎。
謝朝景說，全家高樹農會店本來生意就很好，以前都只有開出千元小獎，這是首次開出大獎，不少民眾聽聞前來沾喜氣，也使店家生意變好，衝高營收。
屏東縣本期共開出2張特別獎，另1張獎落屏東縣恆春鎮萊爾富大光店，消費者僅以46元購買1瓶豆漿和2顆茶葉蛋，就中了千萬元特別獎，超商員工猜測中獎人是來度假的遊客，可能是下車買瓶豆漿和2顆茶葉蛋充饑，幸運中大獎。
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