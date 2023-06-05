花2千元買遊戲點數 屏東高樹中年男子中發票千萬大獎

今年3、4月期統一發票開獎，共開出19張千萬大獎，其中1名幸運兒為屏東縣高樹鄉中年男子，他在全家便利商店高樹農會店花2千元購買遊戲點數，意外成為千萬得主。

全家便利商店今年3、4月期統一發票共開出2組千萬特別獎，其中1家為屏東縣高樹農會店，高樹鄉農會總幹事謝朝景表示，是1名4、50歲的中年男子，常常光顧該店，以紙本發票中獎。

謝朝景說，全家高樹農會店本來生意就很好，以前都只有開出千元小獎，這是首次開出大獎，不少民眾聽聞前來沾喜氣，也使店家生意變好，衝高營收。