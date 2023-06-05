抹布水擰入鍋牛肉麵店停業 不能依據影片開罰？北市衛生局說明

北市某牛肉麵店被揭露員工將抹布水擰入鍋中，業者今天起停業。台北市衛生局表示，待店家復業後前往稽查，若發現違反食品良好衛生規範準則且複查仍不合格，將開罰至少6萬元。

台北市北投區某牛肉麵店被外送員拍到，有員工將抹布水擰入煮麵的鍋子裡，影片曝光後引發熱議，許姓負責人今天透過聲明稿致歉，並表示要暫時營業加強員工教育訓練。

台北市衛生局食藥科長陳怡婷向中央社記者表示，為了確保過程及結果客觀，食安稽查人員會在營業時間才進入調查，並以現場狀況作為開罰與否的主要依據，也會參考網路上的影片。

她說，稽查人員今天上午已前往現場，但店家沒有營業，從媒體報導的聲明中來看，店家並非永久歇業，所以會在復業後再度派員前往了解狀況，過程中也會聯絡業者要求說明。

至於為何不能依據影片就開罰，陳怡婷說明，依據「行政程序法」及「行政罰法」規定，行政機關依職權調查時，對當事人有利及不利事項一律都要注意，且處分應斟酌全部事實及證據，也要在裁處前給予受罰者陳述意見機會。

陳怡婷指出，待店家復業後，若稽查發現不符合食品良好衛生規範準則（GHP），將要求限期改善並安排時間複查，複查仍不合格就會依食安法開罰新台幣6萬元到2億元。