快訊

蘋果股價直接噴新高！4管道看WWDC 2023直播 MR頭戴裝置亮相、iOS 17新變化

陸反壟斷加強力道 開出兩筆億元級「天價罰單」

創新低！百坪透天厝法拍16萬眾人搶標 他以這價格得標

抹布水擰入鍋牛肉麵店停業 不能依據影片開罰？北市衛生局說明

中央社／ 台北5日電
台北市北投區石牌一間牛肉麵名店否認用「抹布水煮麵」，遭外送員上傳12分鐘影片打臉。圖／摘自爆怨公社
台北市北投區石牌一間牛肉麵名店否認用「抹布水煮麵」，遭外送員上傳12分鐘影片打臉。圖／摘自爆怨公社

北市某牛肉麵店被揭露員工將抹布水擰入鍋中，業者今天起停業。台北市衛生局表示，待店家復業後前往稽查，若發現違反食品良好衛生規範準則且複查仍不合格，將開罰至少6萬元。

北市北投區某牛肉麵店被外送員拍到，有員工將抹布水擰入煮麵的鍋子裡，影片曝光後引發熱議，許姓負責人今天透過聲明稿致歉，並表示要暫時營業加強員工教育訓練。

台北市衛生局食藥科長陳怡婷向中央社記者表示，為了確保過程及結果客觀，食安稽查人員會在營業時間才進入調查，並以現場狀況作為開罰與否的主要依據，也會參考網路上的影片。

她說，稽查人員今天上午已前往現場，但店家沒有營業，從媒體報導的聲明中來看，店家並非永久歇業，所以會在復業後再度派員前往了解狀況，過程中也會聯絡業者要求說明。

至於為何不能依據影片就開罰，陳怡婷說明，依據「行政程序法」及「行政罰法」規定，行政機關依職權調查時，對當事人有利及不利事項一律都要注意，且處分應斟酌全部事實及證據，也要在裁處前給予受罰者陳述意見機會。

陳怡婷指出，待店家復業後，若稽查發現不符合食品良好衛生規範準則（GHP），將要求限期改善並安排時間複查，複查仍不合格就會依食安法開罰新台幣6萬元到2億元。

衛生局 北市 食安

延伸閱讀

知名牛肉麵店員工竟擰抹布水煮麵 醫師直呼「兩個字」

「抹布水加麵」惹議 牛肉麵業者：調查中若有錯會承擔

牛肉麵名店遭控「用抹布水煮麵」網怒刷負評改名 業者急停業明開記者會

北投知名牛肉麵「抺布水加麵」暫不營業 衛生局今稽查

相關新聞

威力彩連14槓！台彩啟動端午節加碼 下期頭獎上看4.8億元

台灣彩券公司啟動端午節加碼方案，今晚開獎的威力彩第45期頭獎加碼2億元。台彩表示，今晚開獎的威力彩頭獎槓龜，頭獎連14摃...

花2千元買遊戲點數 屏東高樹中年男子中發票千萬大獎

今年3、4月期統一發票開獎，共開出19張千萬大獎，其中1名幸運兒為屏東縣高樹鄉中年男子，他在全家便利商店高樹農會店花2千...

各地連日有雨「這天」雨區擴大 本周還可能有熱帶性低氣壓

午後對流發展旺盛，中央氣象局今天針對11縣市發布大雨特報。今晚至入夜，中部以北、花東一帶仍可能有局部短暫陣雨，近日各地都...

新北宜蘭防大雷雨 嘉義台南留意局部豪雨

中央氣象局今晚針對新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨；另外，嘉義縣山區、台南市有局部大雨或豪雨發生，新北、桃...

循環X共享 中信力挺願景工程 首創寶特瓶循環愛心傘

中國信託商業銀行攜手中華電信，力挺願景工程基金會發起的「傘傘發亮」專案，首創「寶特瓶循環愛心傘」免費借還模式，將同仁回收...

健保署擴大給付聽損兒雙側人工電子耳 新制7月1日上路

為照顧聽損兒，衛福部健保署將放寬未滿18歲人工電子耳給付範圍，從現行單側支付擴大為雙側，包含植入體及聲音處理器，每組給付...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦