健保署擴大給付聽損兒雙側人工電子耳 新制7月1日上路

為照顧聽損兒，衛福部健保署將放寬未滿18歲人工電子耳給付範圍，從現行單側支付擴大為雙側，包含植入體及聲音處理器，每組給付價格約57萬元，一年預估168人受惠、五年為840人，每年健保新增支出9895萬元，新制預計7月1日上路。

健保署醫審及藥材組副組長張惠萍表示，經過醫療科技再評估（HTR）報告指出，如果於聽損兒童的雙耳均植入人工電子耳，這是有效益的，並經相關研究實證指出，雙耳均植入人工電子耳，比起單耳更能有效改善聽力、增加言語理解及口語表達能力等，因此，相關資訊於今年五月「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」討論，與會代表都很支持，因此順利通過擴大給付。

張惠萍指出，適用對象是未滿18歲，經醫師評估可兩耳同時植入或依序植入，但若是採用依序植入，未植入單耳須持續配戴助聽器，以保持刺激聽覺，萬一發生助聽器中斷，中斷時間不得超過5年。相關健保給付須經事前審查通過，且每人終身單側限申報植入體及聲音處理器各1組。

健保署於2017年7月1日起，將人工電子耳納入健保給付，適用於未滿18歲的聽損患者，當時僅限支付單側。張惠萍說，目前健保給付每組約57萬元，新制上路後，每年預估有168人受惠。