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各地連日有雨「這天」雨區擴大 本周還可能有熱帶性低氣壓

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
各地連日有雨，周五雨區再擴大，本周還可能有熱帶性低氣壓生成。示意圖。圖／本報資料照片
各地連日有雨，周五雨區再擴大，本周還可能有熱帶性低氣壓生成。示意圖。圖／本報資料照片

午後對流發展旺盛，中央氣象局今天針對11縣市發布大雨特報。今晚至入夜，中部以北、花東一帶仍可能有局部短暫陣雨，近日各地都有大雨或豪雨發生機率，周五至周六鋒面接近，雨區擴大明顯。此外，本周也可能有熱帶性低氣壓生成，有機率成颱，目前觀測路徑會轉向，不影響台灣。

中央氣象局預報員林定宜表示，今天午後雷陣雨，降雨範圍以中南部、各地山區為主；今晚起甚至到明天清晨，中部以北、花東一帶仍可能有局部短暫陣雨，但雨勢不如昨天大。

明天上半天各地多雲到晴，花東地區、恆春半島不定時有局部短暫陣雨；午後西半部地區、各地山區、東半部地區有局部短暫雷陣雨，甚至有局部大雨發生機率。明晚中部以北仍有零星短暫陣雨，花東一帶也有局部較大雨勢機率發生。

林定宜說，周三、周四偏南風影響，迎風面的花東地區有局部短暫陣雨；中南部地區在清晨到上午有零星短暫陣雨；其他地區則是午後局部短暫雷陣雨，也有局部大雨發生機率。

到了周五、周六，鋒面接近台灣北部海面，加上鋒面南側偏南風影響，下雨區域多，北部、東北部不定時降雨；南部、東南部有不定時局部短暫陣雨；中部、東部則是午後局部短暫雷陣雨。

周日、下周一受低壓帶影響，南海附近可能生成季風低壓，進而帶來豐沛水氣，中南部、東南部局部短暫陣雨；其他地區則是零星短暫陣雨。

他也提到，在季風低壓生成前，周四、周五後，菲律賓東方海面可能另有熱帶性低氣壓發展生成，也有可能成颱，目前看來可能轉向，不會影響台灣，但仍尚待觀測。

溫度方面，本周各地高溫炎熱，西半部約33度至34度、東半部32度至33度，明天南高屏、花蓮縱谷都有36度以上高溫。下周日至下周一受低壓帶影響，各地雲量多，加上周五、周六鋒面接近，北台灣高溫略降約30度以下。

高溫 氣象局 豪雨

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