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廢瓶變傘 願景工程與中信、中華電攜手「傘傘發亮」

聯合報／ 記者劉十賢／台北報導
願景工程基金會發起「傘傘發亮」計畫，將中國信託、中華電信員工日常回收或淨灘的保特瓶製成雨傘，9月起將有6千支「保特瓶循環愛心傘」在六百家分行及門市供民眾借用。圖／願景工程基金會提供
願景工程基金會發起「傘傘發亮」計畫，將中國信託、中華電信員工日常回收或淨灘的保特瓶製成雨傘，9月起將有6千支「保特瓶循環愛心傘」在六百家分行及門市供民眾借用。圖／願景工程基金會提供

廢棄寶特瓶可以重生為傘，6月5日「世界環境日」當天，願景工程基金會發起「傘傘發亮」計畫，將中國信託中華電信員工日常回收或淨灘的寶特瓶製成雨傘，9月起將有6千支「寶特瓶循環愛心傘」在六百家分行及門市供民眾借用，當你打開這把傘，就是在傳播永續理念，推廣環境教育。

願景工程基金會董事長陳冲表示，寶特瓶重製技術在國內已有歷史，2010年世界盃足球賽，台灣企業製作的寶特瓶再生球衣就曾登上國際舞台，傘傘發亮再次使用這項獨特技術，特別的是還加入「合作、共好」概念。陳冲說：「面對世界性問題，不能單打獨鬥。」

中華電信財務長陳宇紳自嘲：「大家可能覺得公司怎麼派一個管錢的出席？」但中華電信為落實國際減碳趨勢，尋找投資人和事業夥伴都看重永續理念的契合度，財務和永續已密不可分。

中國信託金控行政長高人傑表示，金融業扮演催化企業低碳轉型的要角，「傘傘發亮」能讓全台中信用戶都能參與循環經濟、轉廢為寶。

台灣的垃圾回收率為58.8%，高居世界第四，代表回收塑膠在台灣有很高的「轉生」潛力。循環愛心傘傘面是由具有彈性的一號塑膠製成。記者會現場的「轉廢為寶」解說站展示寶特瓶、塑膠袋、塑膠L夾等一至七號塑膠裂解、造粒時的狀態。

現代人早已失去修傘的美德，富雨洋傘董事長周淑秋表示，「買一支傘會製造10公斤的碳排量，修好一把傘的碳排量只有0.1公克，相差萬倍。」富雨洋傘創辦人、林金順當場展現修傘工夫，一把因颱風而傘骨斷裂、傘珠脫落的雨傘，他用了七70秒便完好如初。

為了讓更多人了解循環經濟及回收再製流程，願景工程同步推出「還沒完，製造所——傘傘發亮」線上策展，以生活永續為主軸，與17個組織合作，推出「個人永續指數測驗」遊戲、「機智永續生活」、「圖解轉廢為寶」主題報導等內容。

民眾除了可以到企業門店借用愛心傘，也可以透過線上策展，了解綠色餐飲、二手衣穿搭、環境資訊教育，拉近與永續生活的距離。

傘傘發亮線上策展：https://www.visionproject.org.tw/actnow/index.html?source=actnow

願景 陳冲 中華電信 中國信託

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