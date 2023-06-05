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企業不唱永續獨角戲 落實SDGs夥伴關係

聯合報／ 【記者邱怡瑄／台北報導】
中國信託銀行和中華電信共同響應願景工程基金會今（5）日發起的「傘傘發亮」專案，首創跨企業「保特瓶循環愛心傘」免費借還，落實聯合國永續發展指標中第17項「夥伴關係」。圖／願景工程基金會提供
中國信託銀行和中華電信共同響應願景工程基金會今（5）日發起的「傘傘發亮」專案，首創跨企業「保特瓶循環愛心傘」免費借還，落實聯合國永續發展指標中第17項「夥伴關係」。圖／願景工程基金會提供

一個人走得快，一群人走得遠，永續路上也是如此。過去企業在ESG議題上總是互相競爭、少有合作。中國信託銀行和中華電信共同響應願景工程基金會今（5）日發起的「傘傘發亮」專案，首創跨企業「寶特瓶循環愛心傘」免費借還，落實聯合國永續發展指標中第17項「夥伴關係」。

「共榮、共好是中華電信一直以來的信念。」中華電信財務長陳宇紳說，中華電信自2021年推動「5G無塑、無拘無束」行動，也連續兩年進行全國淨灘，發現寶特瓶占淨灘廢棄物大宗，今年做成循環愛心傘，是一個很棒的嘗試。

陳宇紳表示，中華電信自己行動像加法，「一直一加一，什麼時候可以加到一百？」他反問。「減碳應該是乘法，不是加法。」陳宇紳說，唯有找到志同道合的夥伴參與永續行動，才能發揮加乘效果，例如和長期投入ESG的願景工程基金會和中國信託，一起推動「傘傘發亮」專案。

中國信託金控行政長高人傑指出，這次的合作是以共好為核心價值，共同倡議讓社會民眾認同並付諸行動，中國信託除了將同仁回收的寶特瓶，作為循環愛心傘的原料，更在多年前於總部附近，認養蕨類公園，種植了130多種蕨類，是都會中少有的蕨類祕境。2020年開始，和願景工程合作「為未來種一棵樹」活動，三年來在新北、桃園、台南等地海濱共種下六千多株樹苗，保護台灣海岸線不受颱風、海浪侵襲而流失。

高人傑強調，金融業除了透過融資、投資等商業模式，催化全球經濟加速低碳轉型，還可投入更多元的綠色行動。這次響應「傘傘發亮」專案，就符合中國信託長期以來推動公益的核心理念。

傘傘發亮線上策展：https://www.visionproject.org.tw/actnow/index.html?source=actnow

願景 中華電信 中國信託

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