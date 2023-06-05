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影／桃機50名服務楷模出爐 董座感謝提昇機場服務品質

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
機場公司董事長楊偉甫（中）與總經理范孝倫（前排左三）與26位優秀楷模合影。記者黃仲明／攝影
機場公司董事長楊偉甫（中）與總經理范孝倫（前排左三）與26位優秀楷模合影。記者黃仲明／攝影

桃園機場公司今天（5日）舉辦「111年度桃園國際機場服務楷模頒獎典禮」，表揚50名優秀的服務同仁，歷經新冠肺炎疫情三年低潮，機場再現旅遊人潮，恢復門庭若市景象，機場工作人員24小時不打烊，像是幫老夫妻扛行李的計程車司機、為同仁量身打造防疫隔板的地勤人員、協助轉機旅客返回一萬公里遠家鄉的移民署科員等，貼心服務讓同仁和旅客留下深刻印象。

機場公司董事長楊偉甫表示，身處國門第一線的「桃園機場服務大聯盟」，防疫期間夜以繼日堅守崗位，守護國門，解封後迎接復甦新象，用最優質的服務迎接出、入境和過境的旅客們。桃園機場在ACI/ASQ的評比與Skytrax成績備受肯定，這些榮耀都是屬於桃園機場所有工作人員努力的結晶，感謝大家對機場服務品質提升的努力。

楊偉甫指出，獲獎的50位人員不僅是同仁表率，也使得機場的軟實力更為精進，「有人流，就有服務」，5月旅客人數已突破千萬人，機場公司預估年運量達2800萬人次，旅客人數跟服務會持續提升，相信撥雲見日溫暖出發，桃園機場能再造榮光。

機場公司表示，今年選出的楷模共分為12類，除「年度服務楷模」的選拔活動外，特別新增「防疫楷模」獎項，包含最佳服務獎26人及最佳防疫獎24人，而桃園機場服務大聯盟有許多優秀的同仁，優良事蹟不勝枚舉，包含聯新國際醫院機場醫療中心、長榮航空、星宇航空、外交部領事事務局、良福保全、采盟免稅商店、疾管署、防檢局、移民署、海關、機場公司、航警局等單位，獲獎同仁實為眾人楷模，用心有溫度的服務讓每位來到桃園國際機場的旅客賓至如歸。

機場公司董事長楊偉甫頒發2022年度服務楷模獎，感謝桃園機場服務大聯盟所有同仁。記者黃仲明／攝影
機場公司董事長楊偉甫頒發2022年度服務楷模獎，感謝桃園機場服務大聯盟所有同仁。記者黃仲明／攝影

桃園機場

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