影／桃機50名服務楷模出爐 董座感謝提昇機場服務品質

桃園機場公司今天（5日）舉辦「111年度桃園國際機場服務楷模頒獎典禮」，表揚50名優秀的服務同仁，歷經新冠肺炎疫情三年低潮，機場再現旅遊人潮，恢復門庭若市景象，機場工作人員24小時不打烊，像是幫老夫妻扛行李的計程車司機、為同仁量身打造防疫隔板的地勤人員、協助轉機旅客返回一萬公里遠家鄉的移民署科員等，貼心服務讓同仁和旅客留下深刻印象。

機場公司董事長楊偉甫表示，身處國門第一線的「桃園機場服務大聯盟」，防疫期間夜以繼日堅守崗位，守護國門，解封後迎接復甦新象，用最優質的服務迎接出、入境和過境的旅客們。桃園機場在ACI/ASQ的評比與Skytrax成績備受肯定，這些榮耀都是屬於桃園機場所有工作人員努力的結晶，感謝大家對機場服務品質提升的努力。

楊偉甫指出，獲獎的50位人員不僅是同仁表率，也使得機場的軟實力更為精進，「有人流，就有服務」，5月旅客人數已突破千萬人，機場公司預估年運量達2800萬人次，旅客人數跟服務會持續提升，相信撥雲見日溫暖出發，桃園機場能再造榮光。