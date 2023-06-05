月薪3萬起 附帶實習工作機會 OKWORK‧畢業季就業博覽會讓你安心就業

畢業季將至，台北市政府特別於5月27日在臺北車站1樓售票大廳辦理「OKWORK‧畢業季就業博覽會」，現場企業提供將近3000個工作機會，其中3成5更附帶有實習工作機會，廠商提供薪資保障3萬元起（時薪制除外）；台北市勞動局表示，目前皆無發生重大勞資爭議、違反勞動法令且情節重大，或發生無薪假等狀況，無論是否社會新鮮人都非常適合參加。

台北市政府特別於5月27日在臺北車站1樓售票大廳辦理「OKWORK‧畢業季就業博覽會」，現場企業提供將近3000個工作機會，其中3成5更附帶有實習工作機會，廠商提供薪資保障3萬元起。 圖／吳致碩攝影

據統計，本次前3大徵才產業以「批發及零售業」參與家數最多，「住宿餐飲業」及「出版、影音製作、傳播及資通訊服務業」居後，眾多職缺類別當中以「旅遊/餐飲/休閒」、「客服/門市」及「業務/貿易/銷售」工作機會數最多，此三大類職缺類別佔整體工作機會數約六成五。而較需要專業職缺的有「營建/製圖/施作」及「醫療/美容/保健」平均薪資表現最突出有4萬3以上、百大企業板信商業銀行招募儲備理財專員10名及儲備法金行員10名。

此外，街口電子支付也開出軟體測試開發工程師等高階職務月薪六萬起，想轉職的也別錯過；本次活動提供工作機會數最多除了鼎泰豐、亞洲藏壽司、路易莎職人咖啡、饗樂餐飲實業、王品餐飲及三井餐飲事業等知名餐飲業外，尚有不動產經營及相關服務業如永慶房屋、保全及偵探業如捷正。

參加本次畢業季就業博覽會的廠商都經過嚴格篩選，皆無發生重大勞資爭議、違反勞動法令且情節重大或發生無薪假等狀況。 圖／吳致碩攝影

台北市副市長林奕華表示，參加畢業季就業博覽會的廠商都必須經過嚴格篩選，首先不能夠有重大的勞資爭議，沒有違反勞動法規；參與博覽會的56家廠商、總共提供3000個工作機會，平均薪資3萬8千元左右，其中3成5以上的工作機會、薪資更高達4萬元以上。

他指出，適逢畢業季，本次畢業季就業博覽會最大的亮點就是「無需工作經驗」；「面對即將進入職場的社會新鮮人常一時無頭緒，不知道工作怎麼找、往什麼方向找，博覽會現場許多企業提供實習工作機會，讓年輕朋友透過實習來了解自己的興趣，實習工作的薪資也都在基本工資以上，更有效增加工作的穩定度。」

本次畢業季就業博覽會最大的亮點為「無需工作經驗」，方便社會新鮮人提早適應社會節奏。 圖／吳致碩攝影

勞動局長高寶華表示，普遍企業認為大學畢業生一般起薪每月應該至少要29,391元，但許多大學生內心期望起薪為每月37,425元，能接受的最低起薪為32,834元，依勞動部4月27日公布之111年初任人員薪資統計資料，大學畢業生第一份工作均薪是31,000元，顯示對於初任薪資的期望與職場現實仍存有差距；勞動市場薪資偏低可能會導致就業誘因不足，鼓勵畢業生積極參與現場徵才、企業招募等活動，縮短待業期間並累積更多職場實戰經驗外，提升工作技能更能趁早釐清就業方向為自己爭取加薪機會。