幸運兒在這裡！財政部公布3、4月統一發票千萬大獎名單

財政部賦稅署表示，今年3-4月期統一發票中獎號碼已於5月25日下午開出，特別獎獎金1000萬元中獎號碼為20783987，特獎獎金200萬元中獎號碼為04135859，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，可兌領特別獎及特獎之中獎發票分別為19張及17張。

其中最幸運的千萬中獎人出現在高雄市鳳山區，一位幸運兒在85度C買完飲料，花1元加購塑膠袋抱走千萬大獎。

賦稅署官員提醒，3-4月期中獎統一發票領獎期間為6月6日至9月5日，使用載具儲存雲端發票(會員載具需於開獎前完成歸戶)，且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎App」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；如開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎App只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。

官員說，民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票號碼獎中獎號碼，亦可對雲端發票專屬獎號碼，有雙重對獎機會，如同時對中統一發票號碼獎中獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，僅能領取1個獎項。