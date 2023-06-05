快訊

認性騷擾案衝擊民進黨 賴清德指示黨中央做1事「主席也參加」

「挖呀挖老師」素顏差很大？ 名醫點出關鍵在這部位

稱遭丈夫砍死...香港3女童死案大逆轉 報警生母疑是真凶

如何妥善「承接」性騷被害親友？醫：傾聽比建議重要

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
醫師建議，若身邊朋友向自己傾訴，謹記一項原則「傾聽比給建議重要」，不質疑、不評論，並適時轉介專業資源。示意圖／本報資料照片
醫師建議，若身邊朋友向自己傾訴，謹記一項原則「傾聽比給建議重要」，不質疑、不評論，並適時轉介專業資源。示意圖／本報資料照片

台灣政壇、學術界、媒體圈近日掀起性騷風暴，受害者開始站出來發聲，陳訴受到性騷擾的經歷。精神科醫師表示，社會的保守風氣可能讓受害者不敢發聲，若身邊朋友向自己傾訴，謹記一項原則「傾聽比給建議重要」，不質疑、不評論，適時轉介專業資源。

台灣掀起Me Too風波，但許多個案都是經過多年後，直到近期才出面分享。開業精神科醫師楊聰財說，被害者在感受到信任與支持的時候，才更願意表達受害經歷，社會應讚揚被害人陳述的勇氣，才能更加瞭解台灣性騷擾規模與嚴重性。

三總兒童青少年精神科主任葉啟斌表示，臨床上有許多個案起出來就醫時，主訴有憂鬱、失眠等症狀，直到定期回診一兩年後才卸下心防，揭露童年曾遭受過性暴力。

若身邊朋友向自己傾訴受害經歷，該如何承接？葉啟斌說，「傾聽比建議重要」個案通常隱忍壓抑很久，這是自我防衛的機轉，陳述能夠幫助病人平復心情，除了傾聽外，也不要加以判斷、評論。

楊聰財說，聆聽、陪伴、相信是很重要的態度，不要評論也不要質疑陳述者的經驗，展現同情、關切，讓對方知道你是在乎的，同時尊重隱私，不強迫吐露更多細節，除非對方願意分享。

楊聰財表示，曾有一名個案因為遭受職場性騷擾來到門診，在公司行號擔任秘書時被上級長官騷擾，屬於職權騷擾，言語上被吃豆腐外，又遭到過度碰觸，但個案有動機面對被害經歷，也願意接受治療，經過3至6個月後改善；但也有個案創傷相當深，好幾年都無法走出陰霾。

楊聰財提醒，受害者身理上的嚴重失眠、情緒障礙都有辦法透過藥物，以進行改善；但心理的健康，則仰賴環境的改善，親友的包容、陪伴、支持，以及諮商師的專業協助，適當的表達出來，也可減少過度壓抑造成的身體障礙。

性騷擾 醫師 失眠

延伸閱讀

藍營人士遭控涉性騷 國民黨：黨員若違法可懲處

捲性騷中正大學副教授曾任北市性平委員 社會局：未續聘

申訴性騷未果就沒輒？ 翟本喬提實務作法、籲修改規定

南市前發言人遭控性騷轉任助理 立委批打臉性騷零容忍

相關新聞

台南高雄屏東大雷雨 慎防劇烈降雨、雷擊

中央氣象局發布台南市、屏東縣、高雄市大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎...

牛肉麵業者認「抹布水煮麵」 網友爆吃完回家頻跑廁所

北投知名牛肉麵石牌分店遭爆料，員工加抹布水到麵鍋裡，許姓業者也坦承，是員工個人失誤，他本人督導不周，店面也將暫時歇業，今...

大雨特報！ 雨彈炸7縣市 慎防雷擊強風

中央氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天南投、嘉義、台南地區及雲林以南山區有局部大雨發生的機...

被性騷擾後4大情緒反應一次看 醫：任1情形速就醫

近期許多曾被性騷擾的受害者，紛紛勇敢的站出來，嚴厲譴責加害人，也讓民眾了解性騷擾事件，不分性別，隨時都可能發生在自己的身...

一字排開超壯觀!颱風後黑鮪魚大咬 南方澳拍賣量創紀錄

颱風過後，宜蘭南方澳漁港的黑鮪魚捕獲大豐收，今天拍賣177尾，創下今年以來的單日最高紀錄，累計今年已經拍賣出1728尾，...

如何妥善「承接」性騷被害親友？醫：傾聽比建議重要

台灣政壇、學術界、媒體圈近日掀起性騷風暴，受害者開始站出來發聲，陳訴受到性騷擾的經歷。精神科醫師表示，社會的保守風氣可能...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦