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進口蛋頻傳發霉買氣差 陳吉仲：要求業者做好溫度環控

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
針對進口雞蛋頻傳發霉情況，農委會主委陳吉仲表示，已要求洗選業者做好溫度環控。聯合報系資料照
針對進口雞蛋頻傳發霉情況，農委會主委陳吉仲表示，已要求洗選業者做好溫度環控。聯合報系資料照

國內缺蛋情況逐漸趨緩，但傳進口雞蛋發霉、壞蛋情況不斷，讓買氣變差、蛋商苦不堪言，農委會主委陳吉仲今表示，已要求洗選業者做好溫度環控，另若進口蛋數量較多時會滾動調整庫存，轉供給食品加工業者，部分進入冷鏈當庫存，避免再有缺蛋情況也不至於有滯銷問題。

陳吉仲今出席2023年台灣生物多樣性行動論壇，會後接受媒體聯訪時，針對進口蛋頻傳發霉壞蛋狀況表示，進口雞蛋是專案進口，3、4月國內產能尚未恢復，當初調配是優先調到超市通路，讓消費者可以買到平價蛋。

調度部分，進口到運送來台全程採冷鏈運送，送到洗選場後要先回溫洗選，之後再冷鏈運送，因溫差影響而發霉；陳吉仲表示，已要求洗選業者全程要達到溫度環控標準，後續發霉情況應可大幅降低。

至於雞蛋是否過剩，陳吉仲表示，先前進口蛋是優先調度到市場通路，現在市場需求沒這麼高，就會轉供給食品加工業者，加工業者需求占國內15至18％，部分則進入冷鏈滾動庫存，確保未來不會再因國內產能不足或天候、疫病因素有缺蛋問題。

陳吉仲說，近期國內公告蛋價維持高點，強調雞蛋沒有過剩情況，國內產能還在恢復中，去年5、6月最高每天可生產12萬箱（每箱約200顆），但根據農委會最新公布的雞蛋產銷資訊，目前每天約11萬3500箱，離國內需求還有點不足，而這些缺口仍有賴進口蛋來補足。

陳吉仲 雞蛋

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