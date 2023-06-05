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知名牛肉麵店員工竟擰抹布水煮麵 醫師直呼「兩個字」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北市北投區石牌一間牛肉麵名店，遭網友指控用「抹布水煮麵」。圖／摘自爆怨公社
台北市北投區石牌一間牛肉麵名店，遭網友指控用「抹布水煮麵」。圖／摘自爆怨公社

台北市知名牛肉麵昨遭外送員爆料，員工將擦拭煮麵檯面的抹布水，擰進煮麵鍋裡。消化內科醫師方冠傑表示，這真的「噁心」，不知情消費者食入後，恐引發急性腸胃炎，因不乾淨的抹布上，最常見的有兩種細菌，包括「大腸桿菌」、「金黃色葡萄球菌」，甚至還可能有沙門氏菌，提醒民眾夏天到來，天氣炎熱，特別要注意食物調理、保存的情形，避免感染急性腸胃炎。

方冠傑說，急性腸胃炎主要症狀包括腹痛、發燒、水瀉、噁心、嘔吐，若嚴重腹瀉、嘔吐，還可能引起脫水，甚至是出現血便、黏液便等，最後可能引起菌血症，甚至是敗血性休克，造成心跳、血壓不穩定而危及生命，如果是用抹布水煮麵，食入後「真的很可能出現身體不適」。

方冠傑指出，若感染「金黃色葡萄球菌」，為食入後出現不適症狀的時間，約為4至6小時，而「大腸桿菌」約為12小時以內，就會出現症狀，民眾需多加留意，外食後，有無出現身體不適症狀。至於，餐飲業在烹煮過程中，可能使用雞蛋等食材，而蛋殼上可能殘留有雞屎而有沙門氏菌，或是小朋友接觸烏龜等爬蟲類，手上也可能會沾有沙門氏菌，當未洗手就吃東西，容易因此遭到感染。

方冠傑建議，外食族最好還是食用熟食，且若發現食物味道與平時不同，或出現異味時，應立即停止食用。如果出現腸胃不適，應盡速就醫檢查，治療時，醫師多先會問診，詢問症狀發作前食用哪些食物，同時抽血進行培養，再依可能感染的細菌給予對應的廣效型抗生素治療。

方冠傑呼籲，夏季到來，外食族一定要提高警覺，食物可能在運送、儲存、烹煮等過程染汙變質，因此要慎選烹調、店面等環境乾淨的店家，若是自行烹煮，也要注意食材保存期限，並於保存期限到期前食用完畢，退冰食材要快點烹煮，避免滋生細菌，且不要再冰回冰箱存放，以防吃進不潔食物。

外食 醫師 大腸桿菌 外送員

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