27歲高雄男竟「這裡」長菜花 醫：近9成公共坐墊具病毒

高雄27歲陳男日前因左眼上眼皮中央有肉瘤突起，自以為長針眼，買成藥塗抹不見成效，反而長更大，只好看診求助，經醫師切片確認，他的左右眼皮上都長了菜花，這時陳男才靦腆吐露，平時愛泡三溫暖，也會和伴侶一同嘗試新奇體位。

「眼皮上不只會長針眼，也可能長出菜花。」達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭指出，近年國人性觀念開放，偶有研究菜花會長在意想不到的地方，雖然，菜花屬常見易傳染的性病，但長在如口腔、肛門、手指等處，常會讓人忽略感染上菜花。

病患陳男今天上午羞澀的透過電訪表示，一開始自以為是眼皮長針眼，好幾個月來，他自行塗抹坊間成藥無效，而他腳趾頭的突起物，也用香港腳藥來塗抹，怎知經醫師診斷，這些肉芽，竟都是菜花。

「患者的雙眼眼皮、腳趾頭、手指及口腔內兩處，都長出菜花。」洪啟庭表示，這些肉芽並不大，需仔細透過切片確認，一開始因是扁平的肉色小粒，之後才生成肉芽大小，狀似花椰菜，但當病人注意到症狀時，恐怕已經傳染給其他人。

身為眼科醫師的洪啟庭，特地研究近年菜花的研究報告意外發現，「公共坐墊上竟有高達8成9的菜花病毒。」且病毒能存活半小時之久，可見我們平時與菜花病毒的距離，恐怕超乎想像。

洪啟庭表示，目前尚未確認陳男菜花的感染源頭，但陳自述平時愛泡三溫暖，且和性伴侶愛嘗試特殊體位進行性行為，都有具高風險感染的可能。

此外，不同的情趣用品在使用後進行採檢，上面約有67%至75%的菜花病毒，而在清潔後採檢，尚有高達5成左右菜花病毒仍在上頭，但在24小時候，約僅剩0至4成病毒殘留，顯示清潔仍相當重要。

曾有國外研究對沒有性經驗16至18歲的青少年採檢，「其手指上，約有0至19%的菜花病毒。」顯示外部環境汙染源也不少，平時就應多洗手，不亂摸公共場所物品，以保持清潔。

「菜花病毒在共用馬桶約2成，三溫暖約1成。」洪啟庭表示，菜花病毒可以預防，民眾在公共廁所如廁，可使用可拋棄式坐墊或以酒精消毒，而一般人除非本身就有痔瘡等傷口，且免疫力低落，才會感染上菜花。

由於菜花屬性病，但陳男生殖器倒是沒有菜花的病徵，洪啟庭指出，因為他進行性行為時，全程使用保險套，但伴侶並沒有使用，且在他未戴上保險套的部位，經由手指上的病毒傳播，也容易發生感染。