響應環境日 六都跨黨派議員「淨零轉型地方連線」成立

由全台各地多個民間團體所組成的「能源轉型推動聯盟」（能轉盟），6月5日世界環境日宣布成立「淨零轉型地方連線」，邀請六都共同響應，第一輪共有88名六都跨黨派議員加入。環團呼籲，中央在氣候法三讀後，為達到2050淨零排放目標，應強化中央、地方合作，提供長期資源、協助建構愣力及中央地方法規整合。

綠色公民行動聯盟研究員陳詩婷指出，淨零排放已成為全球因應氣候危機的共同任務，目前有超過100個國家、200個城市宣示淨零。台灣今年初通過氣候變遷因應法，正式將2050淨零目標入法，包含六都12縣市這兩年也陸續宣示淨零。

陳詩婷表示，綜觀六都雖已宣布淨零目標與路徑，但相關法規機制都尚未完備，目前僅台北市淨零排放管理自治條例經議會三讀通過，但因部分條文抵觸全國性法規需重新檢討再審。

綠色和平專案主任張皪心表示，目前六都訂出的2030年減量目標，除北市、桃園市有較積極的40％，其他城市仍停留在30％，過於消極。許多縣市中期減量目標與各局處的減量策略仍需完善，也須加強因地制宜、與在地發展願景整合。

主婦聯盟環境保護基金會資深主任吳心萍指出，過往透過中央的經費執行縣市共推助商節電行動，各地方都有針對弱勢家庭協助家電以節省開支，但對弱勢家庭的支持，不該在中央計畫終止後也跟著停止。有些公益收容中心接受二手家電，但這些二手家電更為耗電，盼縣市政府持續關心這些問題，才不讓弱勢家庭、照護機構成為淨零轉型過程中被遺漏的一環。

台灣再生能源推動聯盟秘書長高如萍表示，要讓下一代擁有安全可靠並對環境友善的能源，關鍵在於讓在地民眾有感。要求政府拿出魄力解決民眾參與投資公民電廠的層層關卡，包含提升投資公民電廠的誘因、設置單一窗口、簡化申設流程，並釋出公有房舍供在地民眾投資、確保在地民眾公平享有再生能源發展的紅利。

高如萍說，民間雖樂見綠能發展愈具規模性，卻不樂見部分綠能開發案在僅有商業利益考量下衝擊在地社區與產業，由社區公民主導推動再生能源事業的發展，同時有效提升社區共識、消除地方不安。

荒野保護協會常務理事林君蘭指出，檢視目前六都有關淨零、低碳、氣候變遷因應等自治條例，距離確實推動淨零生活轉型還有很大的改進空間。其中關於廢棄物源頭減量及推動循環容器等作法，桃園市仍停留在政策宣導階段、高雄市僅提供補助無法條規範、台中市則交白卷。

低碳飲食部分，林君蘭說，台北市沒有任何政策、新北市有單位任務指派卻沒有實質推動方向、桃園市僅推動地產地銷、台中市及台南市有一日蔬食政令、高雄市則推廣友善環境農業，各地落差極大。盼透過議員連線力量，都市六都市府團隊打造低碳飲食生活。

針對綠運輸政策，林君蘭指出，檢視六都施政重點，多集中鼓勵使用電動車等低碳運具，雖有大眾運輸優惠方案卻缺乏具體利用目標，導致這些措施並無明顯提升大眾運輸旅運人次，也無法吸引機車族及自用車駕駛改變習慣，強調唯有系統性思考市民移動需求，設計多元組合的公共運輸與運具共享服務，讓用路人負擔合理交通成本，促使政府從問題根本提出城市綠運輸的解決之道。