中捷意外事故 運安會：11月發布事實資料報告

台中捷運5月10日發生興富發建案塔吊吊臂掉落軌道意外，導致捷運列車撞上，造成1死10傷。運安會日前針對中捷事故發布期中安全通告，提出營運單位擬定異物入侵軌道預警、應變措施等2項安全改善建議。運安會代理執行長蘇水灶今天說，11月發布事實資料報告，明年5月公布調查報告分析、結論與改善建議。

國際運輸安全協會年會今年在台灣舉行，5日至7日在台北寒舍艾美酒店登場。

談到中捷意外事故，蘇水灶會前受訪僅表示，5月底發了期中安全通告，目前正積極蒐集事故相關資料，預計事故半年後、今年11月發布事實資料報告，接下來撰寫調查報告分析、結論與改善建議，明年5月公布。

運安會5月30日發布期中安全通告指出，對事故意外的可能肇因尚無結論，但依目前蒐集到資料認為有2項安全議題要及時改善，一是捷運沿線建築工程施工過程，針對施工機具與材料侵入捷運淨空包絡線影響捷運列車運轉，並無有效的風險管控措施。

再者，台中捷運為無人駕駛捷運系統且屬專有路權，並無針對大型異物入侵設有預警偵測系統，難以避免列車撞及大型異物而造成人員傷亡及列車損害事故。

運安會指出，建議中央及地方主管機關針對可能影響大眾捷運行車安全的工程施工作業，建立更為縝密管理法規，督導業者自主檢查並落實監管作為。