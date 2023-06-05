高雄真的發大財！藝文社群不小的大台北為何痛失演唱會商機？

演唱會經濟正在高雄流行中，世界最火熱女子天團BLACKPINK在港都兩天，掀起粉紅旋風。五月天、張惠妹、大港開唱三場演唱會同日齊發帶動人潮，近日，英倫天團COLDPLAY也宣布要開十萬人演唱會。過去台灣要看演唱會，北部才是首選，如今優勢卻正被高雄取代，一向藝文社群不小的大台北為何痛失商機？本文有詳細分析。

高鐵車廂滿滿的乘客、飯店爆滿的訂房，高雄近一年迎來榮景，演唱會經濟帶動地方商圈、夜市發展，飯店、旅宿業者更是荷包滿滿。

高雄市府發言人周璟瑜指出，根據觀光局統計，今年3到4月的演唱會經濟，保守估計已破1.06億觀光產值；經發局推動憑演唱會門票可享店家商圈夜市促銷活動，帶動店家營收成長三成以上，演唱會不僅讓民眾多了一項娛樂，也帶動觀光產業向上發展。

高雄硬體完善，北市快無演出空間

港都榮景突顯了大台北地區的黯淡。現階段高雄硬體充足，世運主場館可負責五萬人以上的場次，提供國內一線歌手及國外巨星舞台，高雄巨蛋與高流可以滿足中型演唱會需求，駁二也有空間讓歌手發揮，各類型場地可謂一應俱全。

反觀大台北地區，目前找不到超大型場地，就算熱門場地小巨蛋僅能容納一萬人，過去檔期審議飽受批評，還有禁止跳動等限制。

至於北流，座位數最多僅五千人左右，僅能安排中小型演唱會；大佳河濱公園近年來舉辦零星的電音趴，但場地完全不符規定，未來即便有大巨蛋，硬體設施是否能因應需求，都是未知。

「台北根本沒有場地，怎麼吸引歌手前來？」台灣搖滾音樂教父、前北市文化局長倪重華點出北部痛失演唱會經濟的核心問題。

他指出，現階段許多外國巨星開唱的基本條件，就是要一個五萬人的場地，「如果沒有，他們是不願意來的」，況且大的場地參與的人數夠多，才能增加分母降低票價。

疫情前，天后瑪丹娜曾到台北小巨蛋開唱，但倪重華指出，當時因現場只能容納一萬人，多數票價都開到一萬多塊，如此一來能參與的人，都是經濟條件較好的歌迷，一般民眾根本買不起，整個音樂產業無法做大。

高雄有意扶植，北市卻無具體規劃

至於北部為何出現今天的窘境？倪重華坦言，一切還是回到政治。

過去幾年，北部多數時間都是藍營首長執政，藍營過去對青少年政策這塊比較少著墨，未能出現一位有遠見的縣市長看到這商機。

如今台北土地趨於飽和，關渡平原有限高問題，大巨蛋附近住家更多，能不能用也是問題，只能把希望寄託在桃園，或許可以興建一個足球場地，搭配演唱會功能，會是比較好的規劃。

此外過去台灣興建場館，都是建築師決定一切，完成後再依照產業需求做調整，未來應該調整作法，讓建築師與使用者一起討論，才更能符合效益。

現在小巨蛋出現噪音的問題，源頭就是出在這邊，「一開始規劃體育場，然後順便辦演唱會，但在規劃階段，整個流行音樂圈的人，基本上是完全被排除在外」，這樣的做法，也讓場地完工後問題重重。

相較於北部幾個大縣市，高雄在這塊確實搶得先機。一位不願具名業界人士坦言，高雄市政府過去幾年很努力經營，長期補助大港開唱，打造好的硬體環境，也培養了大家的習慣，如今算是收割成果的時刻。

他以COLDPLAY為例，2017年來台時，被迫選擇桃園高鐵旁一塊空地，但現場環境非常糟糕，當天演出甚至下雨讓現場一片泥濘，主辦方仍是不敢離開大台北地區，硬著頭皮整地，安裝流動廁所。

高雄進入收割期，搶台北客發觀光財

如今高雄慢慢崛起，即便目前演唱會所需的器材、倉庫都在北部，送到南部也會多出一筆運送開銷，但整體環境較好，自然讓大家更有意願往南部跑。

這位業界人士坦言，現階段願意自掏腰包看演唱會的民眾，大概六成還是北部的民眾，但自己喜愛的團體去高雄開唱，只好搭高鐵南下看演場會。

同時，這些天團開唱的前一晚或當天，飯店一定全部秒殺，就算透過關係訂房，價格也是貴了兩、三倍；況且難得南下高雄，不少人都會選擇多待幾天，自然帶動觀光跟消費。

倪重華表示，現階段理想國公司掌握全球多數資源，他們一年會跟BLACKPINK等天團簽屬固定的場次，然後視情況安排在各個國家，往年這些天團到亞洲巡迴，多數先走日、韓，接著到香港、台灣最後巡迴東南亞泰國、印尼等地；這代表地方政府只要能提供好的場地，自然能吸引這些天團落腳，甚至加碼開唱。

北台灣，有辦法扭轉頹勢嗎？就看看這些縣市首長，可否做出改變了。

（本文出自2023.06.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）