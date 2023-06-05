王鶴棣、羅雲熙、肖戰誰是妳老公？十大誘惑力滿分的陸劇帥魔王來了

反派男主橫空出世！

唯美愛情要看韓劇，喜歡療癒放鬆可以看步調緩慢的日劇，想看熱血打戲、仙氣飄飄的特效非古裝陸劇莫屬，其中仙俠劇的類型大多是「仙魔」設定，近幾年帥、強、身世慘的反派型男主角佔據大家目光，不只夠帥還要夠壞！

魔王人設、亦正亦邪、面對外人冷若冰霜只對女主角專情，更是激起廣大觀眾的少女心，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查「古裝陸劇最帥魔王」，快來看看你最喜歡的角色有沒有上榜！

image source:微博/蒼蘭訣

TOP10 《招搖》厲塵瀾

白鹿、許凱主演的《招搖》講的是萬戮門門主路招搖和厲塵瀾，歷經千難萬阻相愛相殺，最終走到一起的愛情故事。許凱演的厲塵瀾是魔王之子，從小被父親封印在封魔山，失憶後被招搖所救，後來愛上招搖。不過後來體內被封印的力量甦醒，成為萬戮門第二任門主。

不少網友認為後期魔化後的厲塵瀾更有魅力，「前期小奶狗後期小狼狗」、「許凱真的很適合古裝扮相」、「厲塵瀾這個角色超霸氣，藍色長髮說不出的邪魅感」。

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TOP9 《遇龍》雪阡尋

在《遇龍》中飾演男二「雪阡尋」是羅酆閣閣主，個性冷血無情、孤獨、冷漠寡言，三千年前是天界的天孤星，因擅離職守被罰除去天降之位和九道天雷，與鳥妖青青有段深刻的前世今生情緣。

飾演雪阡尋的演員鄧為，因高冷英俊模樣討論度甚至超過男主角王鶴棣，不少都讚鄧為演的雪阡尋很有魅力，「尋青cp我超喜歡，兩人超有cp感的！演技超好！！很驚艷」、「雪阡尋的髮妝讓這個角色帥氣加分」、「雪阡尋這種冰到爆喜歡女生還不知道的也超可愛」。

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TOP8 《青雲志》張小凡/鬼厲

李易峰在《誅仙青雲志》裡飾演的「鬼厲」，原來他只是一名草廟村的少年張小凡，後來發生仙魔大戰，女主角碧瑤死後，小凡加入鬼王宗，改名鬼厲，人稱聞風喪膽的「血公子」，四處尋找能復活碧瑤的方法。李易峰在劇中入魔後的扮相也被認為是最帥魔王之一。

網友大推《誅仙青雲志》，「李易峰飾演的鬼厲比張小凡還帥」、「不愧是古裝男神」、「有我帥翻宇宙大男神李易峰必看」、「鬼厲的服裝造型真很帥、很有質感」。

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TOP7 《琉璃》禹司鳳

成毅、袁冰妍主演的《琉璃》描述男主角「司鳳」其實是金赤鳥妖族身份，為了保護女主角璇璣，不讓眾人發現她是魔煞星，而繼承新任魔尊。身為魔王又要對抗魔道，引得眾人追殺，愛了女主角九生九世，卻世世被璇璣傷害，堪稱美強慘男主。

成毅演出的司鳳圈粉大批劇迷，「司鳳大概是古裝劇男主角的天花板了，十生十世的深情專一」、「後期假裝魔尊的樣子讓角色更帶感」、「司鳳真的超帥」、「成毅真的演活了司鳳」。

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TOP6 《香蜜沉沉燼如霜》旭鳳

同樣也是美強慘男主代表的就是《香蜜沉沉燼如霜》的「旭鳳」，原本是天地之子，尊貴驕傲但秉性純良又重情重義的鳳凰，後來愛上女主角「錦覓」，因誤會錦覓在九霄雲殿上錯殺旭鳳，旭鳳因愛生恨，墮入魔道成為魔尊。

從天界太子變身魔尊，由鄧倫飾演的旭鳳被不少人認為是帶感又帥氣的魔王之一，「心愛的女人殺了他、哥哥背叛他，這麼慘的男主入魔值得」、「旭鳳帥的不合理」、「鄧倫封神角色」、「可憐鳳凰，成魔後更帥了」。

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TOP5 《陳情令》魏無羨

肖戰飾演《陳情令》的魏無羨也是榜上有名的帥魔王，由肖戰、王一博主演的《陳情令》，劇播出後熱播好評不斷，魏無羨從一名世家少年變成修習鬼道的魔道祖師，因而受到仙門百家忌憚敵視。他在夷陵亂葬崗處修行，因此有了「夷陵老祖」的稱號。

黑化後的魏無羨眼神帶著痛苦、憤怒，又壞又帥的模樣讓不少劇迷推薦，「入了魔道之後變成夷陵老祖，肖戰演的魏無羨和夷陵老祖，從眼神就可以很明確的分辨出來，夷陵老祖的眼神少了一份單純，多了一份邪惡」、「因為肖戰的顏入坑的，沒想到看了之後發現他的演技不僅細緻又恰到好處」。

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TOP4 《三生三世十里桃花》離鏡

由楊冪、趙又廷主演的《三生三世十里桃花》，其中有個翼族二皇子「離鏡」，在原著小說中是鬼族二皇子，被擎蒼被封印於東皇鐘，發動宮變成為大紫明宮新任翼君，也就是鬼君。這名擁有盛世美顏的反派由張彬彬飾演，離鏡還是女主角白淺的初戀，後來移情玄女，離鏡的下場並不好，因召喚擎蒼元神死於擎蒼之手。

不少Dcard網友討論起《三生三世十里桃花》都會提到離鏡，「之前追寂寞空庭春欲晚知道了張彬彬，他演的離鏡真的很到位」、「我最震驚的是張彬彬飾演的離鏡，瀟灑不羈，既妖媚卻又高貴，無法形容之帥氣」。

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TOP3 《山河令》溫客行

龔俊在《山河令》飾演溫客行，也是一位帥氣超標又腹黑的魔王，自幼父母被殺，流落鬼谷，為了生存和報仇成為鬼谷谷主，表面上是玩世不恭的花花公子，實際上為了完成復仇計畫，背地裡布陣殺了谷主，是個霸氣陰狠的角色。

龔俊把溫客行又美又狠的模樣演得十分有魅力，被稱為是病嬌魔王代表，「溫客行陰狠的笑容怎麼可以這麼帥」、「雖然他很壞但真的很帥」、「覺得龔俊古裝真的絕了，在山河令裡的鬼谷谷主，簡直正中我心」、「很喜歡溫客行的紅衣紅眼妝絕美」。

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TOP2 《長月燼明》澹台燼/滄九旻

剛結束熱播的《長月燼明》，劇情描述為了解救魔神「澹台燼」，衡陽宗掌門之女「黎蘇蘇」孤注一擲，回到五百年前，化身盛國大將軍嫡女葉夕霧，阻止彼時尚未被邪念徹底侵蝕的景國質子澹台燼成為魔神。兩人經歷三世的虐戀與誤會，最終是心意相通，一人成神，一人成魔，共同扭轉乾坤，阻止了滅世的危機。

羅雲熙飾演的澹台燼從定裝照一出，就被封為「最帥魔王」，全身黑衣、仙氣爆棚、風格邪魅又華麗，「衣服跟髮型也都好好看超適合羅雲熙」、「瘋批美男的設定有夠帥」、「羅雲熙的演技成功演活了燼皇最後的釋然」、「羅雲熙的澹台燼真的暈慘」、「男主真的好帥～而且我覺得這部劇的服裝都好美」、「我最喜歡初代魔神，超級美！」。

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TOP1 《蒼蘭訣》東方青蒼

由王鶴棣、虞書欣主演的《蒼蘭訣》成為近年爆款仙俠劇之一，單純可愛的蘭花仙子「小蘭花」，遇上三界第一強者月尊「東方青蒼」，兩人意外締結同心咒，從此同死同傷、同喜同悲，讓為練就業火而斷情絕愛大魔王因此有了情感，最後愛上善良的小蘭花。劇中最強王者的設定也讓東方青蒼一角增添一些中二感，不過卻又和霸氣完美結合，讓許多觀眾都表示和王鶴棣本人的形象很契合，最帥魔王非東方青蒼莫屬。

看完《蒼蘭訣》不僅陷入小蘭花與月尊淒美愛情，東方青蒼的帥魔王形象更是深入人心，「我們棣棣果然是東方青蒼本蒼，帥到一個新高度！」、「月尊實在太帥太霸氣」、「個人覺得蒼蘭訣會成為夏季黑馬爆紅不外乎就是王鶴棣把東方青蒼人設塑造的非常成功，各種細節表情殺、施展業火的手勢」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年5月31日至2023年5月30日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『XXXXXX』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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